El ambicioso pronóstico de Atlético de Madrid sobre el Cholo Simeone como DT: “Nos dará la Champions League”

Ya van 15 años desde la llegada de Diego Simeone al banco de suplentes de Atlético de Madrid y todo indica que es un proyecto que pareciera no tener un punto final. No solo que extendió su contrato hasta 2027, sino que ahora Enrique Cerezo rompió el silencio y dejó un ambicioso pero contundente mensaje de lo que pretende conseguir con el Cholo como líder del plantel profesional.

En el conjunto colchonero los lazos son prácticamente interminables y el presidente es otro ejemplo de ellos, ya que gobierna ininterrumpidamente desde 2003. Aunque al principio debió transitar momentos difíciles como el descenso a la segunda categoría, desde el arribo del entrenador argentino se trata de éxitos deportivos y constantes peleas por todos los títulos que disputa.

Lo cierto es que Cerezo brindó una entrevista exclusiva con el medio español Diario AS en el que hizo referencia al Cholo. “Estoy convencido que el Cholo nos dará la Champions League”, sentenció el mandatario sin ningún temor. “Soy optimista. Nosotros somos un buen equipo y vamos a ir por ella. Queremos ir por ese título, que es el único que nos falta“, agregó sin dudarlo.

Diego Simeone, director técnico argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Es muy especial para mí y no le puedo poner ningún reproche. Diego (Simeone) sabe que está en su casa. Existe una gran armonía y es de la familia”, añadió el presidente de Atlético de Madrid sobre el argentino que marcó un antes y un después en el club. “No sé qué más se le puede pedir al Cholo…“, insistió una vez más.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el máximo dirigente colchonero amplió su discurso al respecto. “Siempre estuvo a la altura de las circunstancias y lo sigue estando, tanto deportiva como personalmente”, advirtió el líder de la institución rojiblanca que está al frente de la cúpula dirigencial desde hace más de 22 años y busca tener un proyecto cada vez más ambicioso.

Cabe recordar que, con Simeone, el Aleti consiguió disputar dos finales de la UEFA Champions League en 2014 y 2016, aunque en ambas cayó ante el Real Madrid. Sin embargo, también conquistó 8 títulos: ganó dos ligas, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Y dato no menor, ahora es el tercer grande de España indiscutidamente.

