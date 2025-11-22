Es tendencia:
Marcelo Gallardo tiene 2 dudas para definir la formación con la que River disputará el clásico del morbo ante Racing

Con vistas a lo que será el partido en Avellaneda, el DT de River todavía no pudo confirmar la formación.

Por Julián Mazzara

El Muñeco piensa en el clásico ante Racing.
© Getty ImagesEl Muñeco piensa en el clásico ante Racing.

Por los octavos de final del Torneo Clausura, River visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán un triunfo para revertir el pésimo presente que acarrean desde hace varios meses y en el que llevan cuatro partidos sin alegrías.

Después de lo que fue la práctica del sábado, en la que Facundo Colidio quedó más afuera que adentro del partido, el Muñeco continúa con algunas dudas para poder definir la formación con la que afrontarán la segunda edición del clásico del morbo. Y claro, con la presencia de Marcos Acuña, Juanfer Quintero y Maxi Salas frente a su ex equipo, y por primera vez ante los hinchas rivales, la tensión aumenta.

Por estas horas, el entrenador de River mantiene dos incógnitas por resolver. Y ambas están en el mediocampo: Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, y Juan Carlos Portillo o Santiago Lencina. Si bien la presencia del ex Talleres le dio un mejor resultado cuando enfrentó al mismo rival por la Copa Argentina, con el juvenil al lado de Quintero tendrían mayor vértigo en ataque.

Debido a que es casi un hecho que Colidio no jugará, en el ataque junto a Salas estará Sebastián Driussi, quien lleva dos partidos en fila compartiendo la línea ofensiva con el ex Palestino nacido en Curuzú Cuatiá. De todas maneras, el Muñeco terminará de definir la formación minutos antes de saltar al campo de juego.

Maximiliano Salas enfrentará a Racing. (Marcelo Endelli/Getty Images)

La posible formación de River vs. Racing por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

¿Cuándo y dónde se disputará la final del Torneo Clausura 2025?

El campeón del certamen doméstico se definirá el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, aunque todavía no hay horario definido para que se lleve a cabo el partido.

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

  • 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre 

  • 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
Lunes 24 de noviembre

  • 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • 19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

  • 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

DATOS CLAVES

  • River visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda por los octavos del Torneo Clausura.
  • Marcelo Gallardo de River tiene cuatro partidos sin ganar y con dudas en el mediocampo.
  • Marcos AcuñaJuanfer Quintero y Maxi Salas enfrentarán a su ex equipo por primera vez con público rival.
julián mazzara
Julián Mazzara

