Los 7 jugadores de River que tienen un lugar asegurado para el partido contra Palmeiras por Copa Libertadores

A falta de 15 días para el primer partido contra Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, Marcelo Gallardo junto a su cuerpo técnico comienzan a planificar el equipo titular de River, con algunas dudas tanto en la defensa como en la ofensiva.

En este sentido, el ‘Muñeco’ tiene en mente la estructura del XI, y es por eso que ya hay siete jugadores que tienen su lugar asegurado. El primero de ellos, es Franco Armani, quien se mantiene en el arco en base a buenos rendimientos y que fue una de las figuras en la serie ante Libertad de Paraguay.

Siguiendo por la defensa, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel tienen sus lugares asegurados en el lateral, mientras que en la zaga central hay tres nombres para dos lugares: Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero competirán por ser los titulares.

Pasando a la mitad de cancha, Enzo Pérez, el capitán del equipo, es el primero en tener su lugar para enfrentar a Palmeiras. Quien lo acompañará será Kevin Castaño, el principal apuntado para reemplazar al expulsado Giuliano Galoppo. Nacho Fernández, Matías Galarza Fonda y Juan Fernando Quintero son variantes para el tercer lugar en esta posición.

Finalmente, en la delantera Gallardo tiene a dos de los tres integrantes. Sebastián Driussi y Maximiliano Salas pican en punta para ser titulares, mientras que el tercer lugar podría ser ocupado por Facundo Colidio o por otro mediocampista en caso de que Gallardo decida cambiar de esquema.

El posible equipo de River para enfrentar a Palmeiras

El Millonario podría salir a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Matías Galarza Fonda; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio.

