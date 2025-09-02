Es tendencia:
River Plate

Los 7 jugadores de River que tienen un lugar asegurado para el partido contra Palmeiras por Copa Libertadores

Marcelo Gallardo piensa en el equipo titular para la ida contra el elenco brasileño en el Más Monumental.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.
Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.

A falta de 15 días para el primer partido contra Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, Marcelo Gallardo junto a su cuerpo técnico comienzan a planificar el equipo titular de River, con algunas dudas tanto en la defensa como en la ofensiva. 

En este sentido, el ‘Muñeco’ tiene en mente la estructura del XI, y es por eso que ya hay siete jugadores que tienen su lugar asegurado. El primero de ellos, es Franco Armani, quien se mantiene en el arco en base a buenos rendimientos y que fue una de las figuras en la serie ante Libertad de Paraguay. 

Siguiendo por la defensa, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel tienen sus lugares asegurados en el lateral, mientras que en la zaga central hay tres nombres para dos lugares: Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero competirán por ser los titulares. 

Pasando a la mitad de cancha, Enzo Pérez, el capitán del equipo, es el primero en tener su lugar para enfrentar a Palmeiras. Quien lo acompañará será Kevin Castaño, el principal apuntado para reemplazar al expulsado Giuliano Galoppo. Nacho Fernández, Matías Galarza Fonda y Juan Fernando Quintero son variantes para el tercer lugar en esta posición.

Finalmente, en la delantera Gallardo tiene a dos de los tres integrantes. Sebastián Driussi y Maximiliano Salas pican en punta para ser titulares, mientras que el tercer lugar podría ser ocupado por Facundo Colidio o por otro mediocampista en caso de que Gallardo decida cambiar de esquema. 

El posible equipo de River para enfrentar a Palmeiras

El Millonario podría salir a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Matías Galarza Fonda; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

