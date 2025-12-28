No es Franco Colapinto: el piloto argentino que se fue de vacaciones con Lando Norris

El cierre de la temporada 2025 dejó a la Fórmula 1 con un nuevo rey: Lando Norris. Con el título bajo el brazo y habiendo mermado la euforia, el piloto británico ya recarga energías en de cara a la próxima temporada. Aunque lo hace con un detalle que no pasó desapercibido por el público argentino: su compañero de aventuras en los Alpes franceses es un compatriota que brilla en el exterior: Sacha Fenestraz.

Aunque hoy todas las luces apuntan a Franco Colapinto por su presente en la F1, Fenestraz es otro de los grandes embajadores nacionales en el deporte motor. Nacido en Francia pero criado en Córdoba, es figura de la Súper Fórmula Japonesa con 26 años y aprovechó el receso para disfrutar de unos días de esquí junto a su círculo íntimo, del que forma parte Norris.

“Últimas semanas del año con amigos y familia. Feliz Navidad a todos”, publicó Fenestraz en su cuenta de Instagram, acompañando el texto con un carrete de fotos donde se lo ve abrazado al campeón de la Máxima, además de compartir grupo con el DJ Martin Garrix y otros pilotos como Ed Jones y Max Fewtrell.

Sacha Fenestrez y Lando Norris disfrutan del receso automovilístico en los Alpes franceses (@sachafenestrez).

Una amistad que nació en las pistas

El vínculo entre el cordobés por adopción y el británico no es nuevo, sino que se conocen desde hace casi una década, cuando coincidieron en la Fórmula Renault Europea compitiendo para el equipo Tech 1. La relación que forjaron fue tal que terminaron compartiendo representante y hogar.

“En 2018 vivimos juntos cerca de Londres. Ahora somos mejores amigos“, confesó Sacha recientemente al medio japonés Auto Sport. De aquella época de convivencia quedaron anécdotas imperdibles, como el intento fallido del piloto franco-argentino por hacerle probar el fernet a Lando. “No le gustó. A la primera no gusta, es a la tercera que empieza. Pero no llegó a la tercera“, bromeó.

Acerca de la consagración de su amigo en la F1, Fenestraz reconoció que vivió la definición de una manera particular: arriba de un avión rumbo a Japón. “Fue muy estresante verlo, pero logró algo increíble. Le envié un mensaje enseguida, le pregunté si tenía mucha resaca y me dijo que sí“, relató entre risas. Así, mientras Colapinto se prepara para su tercer año en la élite de la mano de Alpine, Fenestraz sigue construyendo su propia historia junto al hombre más rápido del planeta.

