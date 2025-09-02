91.218: ¿La capacidad proyectada del Monumental para homenajear a la final de Madrid?

En el cierre de la gestión de Jorge Brito como presidente, River busca dar un nuevo golpe de efecto en el Estadio Más Monumental, debido a que la dirigencia quiere iniciar una nueva ampliación de la cancha para aumentar la capacidad que actualmente es de 85.018 espectadores.

Según pudo saber Bolavip, la intención de los dirigentes del Millonario es que el estadio tenga una capacidad para por lo menos 91.218 personas, en una clara referencia al 9 de diciembre del 2018, fecha en la que obtuvo la cuarta Copa Libertadores de su historia al vencer a Boca en la final.

De esta manera, la capacidad de la cancha del elenco de Núñez tendría lugar para poco más de seis mil personas más y se consolidaría aún más como la cancha con mayor aforo, superando por 11 mil espectadores al Estadio Monumental de Lima, que tiene lugar para 80 mil hinchas.

“Vamos a intentar aumentar la capacidad del estadio, a la medida que podamos. Estamos analizando y estudiando algunos proyectos. Cuando sepamos con rigurosidad, lo vamos a compartir“, expresó Stefano Di Carlo, candidato a presidente de River por el oficialismo, al decir presente en la Cena Anual Solidaria del Millonario.

Por otro lado, el periodista de TNT Sports, Maximiliano Grillo, explicó cómo sería esta ampliación. “Creen que hay una estructura para hacer una quinta bandeja, que si la hacés 360° (es decir, en todo el estadio) aumentaría mucho más, pero el primer paso es agrandarlo en 5 mil lugares“, soltó.

La otra obra que quiere realizar River en su estadio

Según lo informado por La Página Millonaria, la dirigencia de River quiere colocar otra pantalla LED en el Monumental, igual a la que fue renovada hace algunos meses en la Sívori Alta. La nueva pantalla iría en la Centenario Alta. 25,6 metros por 14,4 metros (la pasada era de 20 x 7,22) y una resolución de 2560×1440 píxeles, con imagen de alta definición superior y con la dimensión de los módulos de 400×300 mm, sus características.

El sueño de techar el Monumental y la inversión en infraestructura, según Brito

En los últimos cinco años, River decidió invertir en cambiar el club y si bien el foco estuvo puesto en el Estadio Monumental, con un aumento considerable en su capacidad a partir de la construcción de las tribunas inferiores y de los palcos en las cabeceras, también le dedicó tiempo a un nuevo predio en Cantilo, un nuevo instituto para los alumnos, entre otras obras.

Al respecto, semanas atrás Jorge Brito dialogó con Lito Costa y expresó: “River invirtió en obras aproximadamente 200 millones de dólares. Fue una obra que se inició hace cinco años y hemos mantenido ese nivel en la obra. En este preciso momento, estamos encarando las obras del predio de Cantillo“.

Y en cuanto al Monumental, el actual mandamás millonario omitió la chance de la quinta bandeja y habló de su máximo deseo: techar el estadio. “Yo creo que es un sueño de todos los hinchas de River, entre los cuales me incluyo. En estos últimos tiempos, lo que nos diferenció a los hinchas de River del resto es que hemos sido los únicos que hemos logrado convertir nuestros sueños en realidad. Creo que es un sueño que todos tenemos y que hay que intentarlo”, fundamentó Brito.

