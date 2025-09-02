Es tendencia:
River fue multado por la AFA: cuánto dinero deberá pagar

Desde el Millonario se incumplió el reglamento el pasado domingo tras la victoria ante San Martín de San Juan.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

El presente de River es esperanzador, pero son muchos los aspectos en los que debe mejorar si pretende terminar 2025 con los objetivos trazados cumplidos. Los de Marcelo Gallardo están en competencia en todos los frentes: disputará los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, jugará la misma instancia ante Racing por la Copa Argentina y además buscará ser campeón del Clausura, además de sellar su clasificación a la Libertadores del año que viene.

En este contexto, los de Núñez recibieron una mala noticia en las últimas horas y es que la AFA, amparados en el Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la LPF, establece que los entrenadores deben hablar en conferencia de prensa. El pasado domingo, Marcelo Gallardo no lo hizo luego del triunfo de River ante San Martín de San Juan y por tal motivo, los de Núñez deberán pagar.

¿Cuánto dinero deberá pagar River tras ser multado?

La multa que le corresponde pagar a River es del valor de 250 populares, que en la actualidad están valuadas en 23 mil pesos, por lo que la suma a desembolsar asciende a $5.750.000. Este dinero será descontado de lo que la Asociación del Fútbol Argentino le paga al club de Núñez en concepto de los derechos de televisión. Cabe destacar que no es la primera vez que el Muñeco no habla en conferencia en este Torneo Clausura.

Marcelo Gallardo bajo el diluvio ante San Martín de San Juan. (Foto: Getty).

¿Qué dice el reglamento?

El artículo 57 del Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la LPF indica: “Ambos técnicos están obligados a estar disponibles para la conferencia de prensa dos días antes del partido y después del partido (junto a un jugador capitán, representativo o referente). La conferencia de prensa después del partido no debe comenzar más tarde de veinte (20) minutos después de la conclusión del partido para los visitantes y cuarenta (40) minutos para los locales”.

El motivo por el que Marcelo Gallardo no habló

La razón por la que Marcelo Gallardo optó por no hablar en conferencia de prensa fue por la cercanía entre los últimos partidos de River. El Millonario venía de medirse ante Lanús el lunes 25 de agosto, ante Unión -por Copa Argentina- el jueves y luego hizo lo propio el domingo frente a San Martín de San Juan.

