Cuarta lesión del año para Driussi: los partidos que se perderá con River

La baja obligará a Coudet a un cambio de planes, porque contaba con el delantero como titular.

Sebastián Driussi pasó de las buenas sensaciones que había tenido durante la pretemporada a masticar la bronca por una nueva lesión que lo marginará de los primeros partidos de River en la vuelta a la competencia oficial, para los que Eduardo Coudet lo contaba como titular.

El delantero sufrió un desgarro en el gemelo derecho que lo mantendrá como baja por al menos tres semanas y quedó inmediatamente descartado para el partido de dieciseisavos de final de la Copa Argentina que El Millonario disputará ante Aldosivi este viernes en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

Por el Clausura de la Copa de la Liga que comenzará a disputarse una vez finalizado el Mundial, Driussi también quedará al margen del estreno ante Barracas Central, programado para el 25 de julio, de la segunda fecha ante Gimnasia, el miércoles 29, y de la tercera ante Rosario Central, el domingo 2 de agosto.

Para el delantero es la cuarta lesión en lo que va del año, pues ya había sufrido problemas musculares en dos oportunidades anteriores, además de una lesión de rodilla que lo marginó de la final del Torneo Apertura que River perdió en Córdoba ante Belgrano.

Es la cuarta lesión en lo que va del año para el delantero.

¿Quién puede reemplazar a Driussi?

Será tarea de Eduardo Coudet determinar quién será el reemplazante de Driussi en los primeros partidos del semestre, con la buena noticia de que finalmente podrá recurrir a Rafael Santos Borré, al menos en el duelo de este viernes ante Aldosivi.

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Parecía que el colombiano iba a quedar inhabilitado por excederse River en el cupo de extranjeros, pero finalmente su nombre apareció en la lista de convocados que el DT dio a conocer este jueves.

Con Maximiliano Salas en la lista de borrados, las otras dos opciones son Joaquín Freitas y Lucas Beltrán, otro de los refuerzos, para cubrir un puesto que ya le tenía reservado a Sebastián Driussi.

Data clave

Sebastián Driussi sufrió un desgarro y será baja al menos tres semanas.

sufrió un desgarro y será baja al menos tres semanas. El delantero quedó descartado para enfrentar a Aldosivi este viernes.

este viernes. Esta representa la cuarta lesión del atacante en lo que va del año.