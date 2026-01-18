Los hinchas de River apuntaron contra un titular ante Peñarol: “No genera absolutamente nada”

En el Campus de Maldonado, River Plate y Peñarol se midieron este sábado en el marco de un amistoso internacional, el último de la pretemporada para los de Marcelo Gallardo. Fue empate por 0-0 en los 90 minutos y victoria para el Millonario por penales.

Antes del debut de los de Núñez por el Torneo Apertura 2026, el próximo fin de semana, el Muñeco aprovechó para tirar lo mejor que tiene al campo. Incluso, puso a sus tres refuerzos desde el arranque. Sin embargo, uno de los titulares fue criticado con dureza en las redes sociales.

Se trata de Sebastián Driussi, que compartió la delantera con Facundo Colidio en el comienzo del duelo ante los uruguayos. Maximiliano Salas, en el arranque del complemento, tomó el lugar del delantero que le costó a River 10 millones de dólares en 2025, proveniente de Austin FC.

“¿Cuántas pretemporadas necesita Driussi para aprender a rebotar una pelota?”, disparó uno de los hinchas de River, enojados con su rendimiento. “Basta de Driussi. No lo aguanto más. Espero que esto sirva para que traigan a otro delantero”, apuntó otro.

