Thiago Almada habló sobre los rumores que lo vinculan a River: “Veremos qué pasa”

En su llegada a Argentina, el volante de Atlético de Madrid habló sobre la posibilidad de cambiar de club en el próximo mercado de pases.

Debido a la poca continuidad que tuvo a lo largo de la temporada en Atlético de Madrid, el volante argentino Thiago Almada no vería con malos ojos cambiar de aires luego del Mundial en búsqueda de tener mayor cantidad de minutos en cancha en un nuevo equipo.

En este sentido, desde España comenzaron a afirmar que River tiene en el radar al ex Vélez y Botafogo, por lo que estarían dispuestos a realizar una oferta formal para ficharlo en el próximo mercado de pases, tras finalizar su participación en la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

Referido a esto, en su llegada al país para sumarse a los entrenamientos del equipo de Lionel Scaloni, Almada habló con ESPN y allí fue consultado sobre una posible llegada al elenco comandado por Eduardo Coudet. Además, le consultaron si tiene el deseo de vestir la camiseta del Millonario.

“No, no, no he hablado. Ahora estoy enfocado en la Selección y después veremos qué pasa”, dijo el mediocampista ofensivo de 25 años para abrir una puerta a su posible salida de Atlético de Madrid tras jugar tan solo una temporada en el club que pagó 40 millones de euros por su pase.

Siguiendo con sus declaraciones, el futbolista del Colchonero intentó esquivar la pregunta sobre si le gustaría jugar en River, ya que tiempo atrás dejó en claro que en Argentina la prioridad la tendría Vélez, ya que debutó allí. “No sé la verdad”, fue su respuesta mientras se marchaba del aeropuerto.

"NO HE HABLADO". En su llegada a Argentina, Thiago Almada se refirió al interés de River en contratarlo para el próximo mercado de pases.



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Los números de Thiago Almada en la temporada

En su primera temporada con Atlético de Madrid, Almada disputó un total de 40 partidos, en los que convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias. Además recibió cuatro tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 1704 minutos en cancha.

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