El jugador fue uno de los puntos más destacados en la agónica victoria en Venezuela. Fue tendencia en las redes sociales.

El agónico triunfo de River sobre Carabobo con equipo alternativo no solo fue una buena noticia por los tres puntos, sino también por el buen nivel de algunos jugadores de recambio. Eduardo Coudet le dio la chance a varios futbolistas que habitualmente son suplentes y el balance fue positivo. Uno de los más ponderados por los hinchas terminó siendo Facundo González.

El zurdo tuvo su primera chance como marcador central, tras haber aparecido en varias oportunidades como lateral izquierdo de emergencia. A lo largo de los 90 minutos, cumplió con creces en la línea de fondo, donde estuvo acompañado por Germán Pezzella.

El juvenil redondeó su gran partido asistiendo a Maximiliano Salas con un pase desde el campo propio hasta el área rival. Lo que parecía un despeje se terminó transformando en una gran habilitación para el delantero, que definió perfecto para vencer la resistencia de Lucas Bruera.

Facundo González, ponderado por los hinchas de River

En las redes sociales no dejaron pasar el gran partido de González. De hecho, resaltaron su gran trabajo en el medio del irregular presente de Lautaro Rivero, habitual titular en ese sector, que se quedó en Buenos Aires pensando en el clásico ante San Lorenzo.

“Escandaloso nivel”, “se tendría que meter en el 11 titular contra San Lorenzo”, “el nuevo 6 de River”, “asistencia top”, “muro total“, fueron algunos de los elogios de los simpatizantes luego del triunfazo del equipo de Eduardo Coudet.

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El próximo partido de River

Después del triunfo copero, River volverá a ponerse el chip del torneo local para jugar los octavos de final del Apertura 2026. Su rival será San Lorenzo, en un partido que tendrá lugar en el Monumental el domingo 10 de mayo a partir de las 19.

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En cuanto a la Sudamericana, habrá que esperar para volver a ver al Millonario en acción. El próximo juego será recién el miércoles 20 de mayo a las 21:30, también en el Monumental. Con una victoria, el equipo de Coudet se asegurará el primer lugar del Grupo H.

En síntesis