Qué necesita River para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a Carabobo

El Millonario obtuvo tres puntos de oro en Venezuela y sigue en lo más alto del grupo H. Bragantino, su próximo rival, goleó a Blooming.

River consiguió una victoria agónica en la cuarta fecha de la Copa Sudamericana 2026. El gol de Maximiliano Salas le permitió estirar la ventaja con sus perseguidores en el grupo H, quedando con un pie y medio en la próxima instancia del certamen.

El Millonario no la pasó bien en Venezuela: falló un penal en el primer tiempo con Juan Fernando Quintero, se puso en ventaja, le empataron y terminó con Viña en el arco por la expulsión a Santiago Beltrán. Una vez más sobre el final, consiguió la victoria con un gol en tiempo de descuento.

Qué necesita River

El próximo partido de River será el miércoles 20 de mayo a las 21:30 ante Red Bull Bragantino en el Monumental. Si gana, se clasificará a la próxima instancia. Además, si Carabobo empata o pierde con Blooming, asegurará el primer lugar que le permitirá evitar la instancia de 16avos.

Los Playoffs, otra posibilidad para seguir compitiendo

En caso de que River falle en conseguir el objetivo de avanzar como líder de su zona, deberá pasar por los Playoffs, es decir, 16avos de final ante un tercero de la Copa Libertadores. Para ello, la necesidad es menos exigente, ya que sacando 4 puntos lo lograría, incluso solo venciendo a Bragantino en el Monumental.

Tabla de posiciones del grupo H