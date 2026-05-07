Los millones que sumó River tras la victoria frente a Carabobo por la Copa Sudamericana

Tras el encuentro en tierras venezolanas, la economía del Millonario sufrió una modificación significativa.

Por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana, en el Polideportivo Misael Delgado, River ganó por 2-1 frente a Carabobo y así quedó muy cerca de la clasificación hacia los octavos de final, algo que podría sentenciar en la próxima jornada cuando reciba a Red Bull Begrantino.

A raíz de lo que fue el resultado en tierras venezolanas, el Millonario adquirió un total de 125.000 dólares, los cuales se adjudican por el hecho de haber obtenido el triunfo. Como ya acumulaba un total de 550.000 de la misma moneda, ahora las arcas lideradas por Stefano Di Carlo poseen 675.000 dólares por lo que viene siendo su participación en el certamen internacional.

Cabe destacar que desde la Confederación Sudamericana de Fútbol añaden un bonus extra de 300.000 de la misma moneda para el equipo que se imponga en condición de local. Ahora, si el vencedor juega lejos de su terreno habitual, no se lleva un dinero adicional.

Los premios económicos que otorga Conmebol en la Copa Sudamericana.

El gol de Maxi Meza

¡GOL DE RIVER!



Maxi Meza le ganó a todos en las alturas y marcó el 1-0 sobre Carabobo en Venezuela.



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El gol de Matías Núñez

¡LO EMPATÓ CARABOBO!



Núñez, de penal, firmó el 1-1 del cuadro venezolano ante River.



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El gol de Maxi Salas

¡¡AGÓNICO GOL DE RIVER EN VENEZUELA!!



CONTRAGOLPE LETAL y definición de Salas para el 2-1 sobre Carabobo.



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Tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVES

River venció 2-1 a Carabobo en Venezuela por la fecha 4 de la Sudamericana .

venció a en Venezuela por la fecha 4 de la . El club alcanzó los 675.000 dólares acumulados tras sumar un premio de 125.000 dólares .

acumulados tras sumar un premio de . La institución presidida por Stefano Di Carlo buscará la clasificación ante Red Bull Bragantino.