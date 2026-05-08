Chacho Coudet apuntó contra el árbitro a pesar de la victoria de River en la Copa Sudamericana: “No es expulsión ni penal”

Por la Fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026, River Plate dio un paso importante hacia la clasificación al derrotar por 2-1 a Carabobo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado. Maximiliano Salas anotó el gol de la victoria en el último minuto de adición.

El partido fue cuesta arriba para el Millonario, que contó con un penal errado por Juanfer Quintero y luego perdió a Santiago Beltrán por expulsión, con Matías Viña reemplazándolo en el arco para el tramo final. Sin embargo, el ex Racing encontró el tanto del triunfo y dejó a su equipo a un paso de la clasificación.

En conferencia de prensa, Eduardo Coudet se mostró en contra de las decisiones del árbitro Derlis López contra River. “En mi pronto análisis, para mí no es expulsión ni es penal. Las volví a ver. Es claro que el jugador va hacia afuera con dos cerrando”, soltó Chacho.

Coudet ante Carabobo. (Foto: Getty)

Luego resaltó el trabajo de su equipo: “Era inmerecido hasta el empate. En el primer tiempo pudimos haber ganado por tres goles. El arquero de ellos fue la figura del partido. Se vio clara la postura que tuvimos, que vinimos a buscar los tres puntos. Nos llevamos lo que vinimos a buscar justamente. Era más que injusto hasta irnos con el empate”.

“A veces te condicionan mucho en el transcurso del partido. Es la realidad. El único tiro que recibimos al arco fue el penal. Quizás nos faltó hacer más goles o también destacar lo que ha atajado el arquero (Bruera). Siempre lo fuimos a buscar y eso lo rescato”, se extendió el DT, destacando el trabajo del arquero de Carabobo.

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La charla de River que le cambió la cara al equipo

Coudet también se refirió a una reunión con el equipo que cambió el semblante de cara a este compromiso luego de la derrota ante Atlético Tucumán: “No oculto cosas. A nivel grupo tuvimos una linda charla y hoy se vio reflejado. Es una lástima que sea de esta manera, aunque a veces es lindo ganar en la última. Se vio una actitud muy buena. Quedan ahora 20 días a full. Tenemos que dar todo lo que tenemos”.

Así está el grupo de River en la Copa Sudamericana

Lo que le queda a River en la Copa Sudamericana

Miércoles 20 de mayo – 21.30 – River Plate vs. Red Bull Bragantino

Miércoles 27 de mayo – 21.30 – River Plate vs. Blooming

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