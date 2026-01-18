Luego del triunfo ante Peñarol, River saludó a Marcelo Gallardo por su cumpleaños con un emotivo video

River puso punto final a su pretemporada. El pasado sábado por la noche, el Millonario se midió ante Peñarol en el Campus Municipal de Maldonado y, luego de igualar 0 a 0 en los 90 minutos, los de Marcelo Gallardo se impusieron por penales. Este domingo ya regresarán a Buenos Aires para comenzar a preparar lo que será el estreno en el Torneo Apertura 2026.

El duelo entre River y Peñarol inició pasadas las 22 horas, por lo que terminó luego de la medianoche. Dos de los protagonistas iniciaron su cumpleaños en pleno partido, se trata de Juan Fernando Quintero y Marcelo Gallardo. Desde las redes sociales oficiales del Millonario compartieron un emotivo video para saludar al entrenador.

Marcelo Gallardo cumple 50 años y el lema de River fue: “Cumpliendo en casa”, lo utilizaron tanto en el cierre del emotivo video, como también en el comentario de la publicación. En el video se podían ver imágenes del Muñeco tanto en su etapa de jugador como también de entrenador.

Mientras pasaban las imágenes, de fondo se escuchaban algunos fragmentos de los discursos más emotivos que Marcelo Gallardo brindó ante los hinchas, tanto en el de despedida de su primer ciclo -octubre de 2022- como también del momento en que asumió.

Así fue el emotivo video que River le dedicó a Marcelo Gallardo

Los desafíos de Marcelo Gallardo para 2026

River viene de un 2025 muy malo. Marcelo Gallardo probó y probó, pero nunca logró encontrar ese once de memoria que tanto lo caracterizó en muchos momentos de su primer ciclo. Para 2026, los objetivos son claros: ganar la Copa Sudamericana, ser campeón de alguno de los torneos locales y también encontrar el funcionamiento del equipo.

