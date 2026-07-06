Seis futbolistas continúan entrenándose, a la espera de resolver su futuro, mientras que lla situacion de Matías Viña y Kendry Páez podrían sufrir un cambio de planes.

La primera parte de la pretemporada de River llegó a su fin. Después de completar los trabajos en Alicante, España, el plantel regresó al país y retomará este martes los entrenamientos en el predio de Ezeiza para encarar la recta final de la preparación. Sin embargo, mientras el foco está puesto en los refuerzos y en terminar de darle forma al plantel, el club también sigue de cerca otro frente abierto: el futuro de los futbolistas que fueron apartados y continúan entrenándose en el predio de Cantilo.

Vale recordar que, cuando comenzó la pretemporada, River comunicó 14 jugadores no serían tenidos en cuenta y trabajarían de manera diferenciada hasta resolver sus salidas. Desde entonces, solamente dos lograron destrabar su situación: Paulo Díaz rescindió su contrato y continuó su carrera en Atlanta United, mientras que Maximiliano Meza hizo lo propio para incorporarse a Independiente.

Hoy, a poco menos de un mes de haber tomado aquella medida, son seis los futbolistas que siguen entrenándose al margen del grupo principal: Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

Cómo es la situación de los borrados en River

El caso de Pezzella aparece como uno de los más complejos. Con contrato vigente hasta diciembre de 2027 y un salario elevado, River entiende que una transferencia luce complicada debido a sus 35 años. Por eso, si el defensor no encuentra un nuevo destino, la alternativa que gana fuerza es una eventual rescisión.

Pezzella todavía no definió su salida de River (Getty Images).

Bustos, por su parte, tiene el deseo de jugar en el exterior. Aunque en las últimas semanas se lo vinculó con Independiente, el interés nunca terminó de avanzar y, por ahora, el lateral continúa sin ofertas concretas. Algo similar ocurre con Galoppo, quien a pesar de recibir sondeos del fútbol italiano y la MLS, todavía ninguna negociación pasó a charlas formales. La intención de River es venderlos a ambos.

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Dentro del listado, Subiabre es uno de los activos con mayor valor de mercado gracias a su corta edad. El extremo recibió propuestas concretas desde Dinamarca y Ecuador, pero ninguna terminó prosperando. En Núñez mantienen la postura de transferirlo y consideran que todavía puede representar un ingreso importante.

Ian Subiabre es otro de los casos que aguarda por resolver su futuro. (Prensa River).

Lencina es el otro juvenil que también figura en la lista. Aunque en algún momento se evaluó una cesión, hoy la prioridad es una venta definitiva. El Sporting Braga de Portugal es el equipo que más interés mostró hasta el momento, aunque todavía no elevó una oferta oficial.

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El panorama más delicado es el de Maxi Salas. River invirtió más de ocho millones de euros por su pase hace apenas un año y la posibilidad de una rescisión prácticamente está descartada. Partiendo de la base de que difícilmente puedan recuperar la inversión, en el Millonario saben que el desafío pasa por encontrar un comprador. Desde Brasil apareció el interés de Athletico Paranaense, pero las conversaciones no avanzaron.

Los otros casos que siguen abiertos y la curiosiodad de Viña y Páez

Más allá de los seis futbolistas que trabajan en Cantilo, River también mantiene otros expedientes abiertos con jugadores que fueron citados al Mundial o regresaron de diferentes préstamos. Dentro de este último rubro aparecía Andrés Herrera, por quien ya se acordó la venta de su pase al Columbus Crew.

Luego, los casos de los mundislistas Matías Viña y Kendry Páez son los más particulares. Si bien la idea inicial de la dirigencia era interrumpir ambos préstamos de manera anticipada una vez regresen de la Copa del Mundo, esa decisión no depende únicamente de River.

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Para rescindir esos acuerdos, el Millonario necesita contar con el visto bueno de los dueños de los pases de los jugadores, tanto Flamengo en el caso del uruguayo como de Chelsea para el ecuatoriano. Sin ese aval, ambos futbolistas deberán cumplir los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre.

Kendry Páez no volverá a River luego de su participación en el Mundial con Ecuador (Getty Images).

A esa lista se suma de convocados al Mundial se suma Matías Galarza Fonda, quien incrementó su cotización gracias a su actuación con Paraguay en el Mundial. El volante vuelve de Atlant United y podría permitirle a River concretar una venta que le haga quedarse con una suma de dinero impensada en un principio.

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Por último, el único caso que se presenta diferente es el de Alex Woiski, cuyo futuro es una completa incógnita dado que se encuentra de vacaciones en España y nunca se presentó a entrenar en Cantilo.

Así las cosas, River sabe que buena parte del mercado se jugará también en las salidas, donde todavía quedan varias por resolver antes de terminar de cerrar el plantel definitivo, con los refuerzos correspondientes.