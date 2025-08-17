Es tendencia:
River Plate

Por qué no juega Maxi Salas hoy en River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025

Todos los detalles relacionados con la ausencia del delantero en el encuentro por la quinta fecha del certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Maxi Salas se lesionó ante San Lorenzo.
Maxi Salas se lesionó ante San Lorenzo.

Este domingo, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, River Plate recibe a Godoy Cruz de Mendoza con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario, buscando tres puntos realmente importantes.

En medio de ese panorama, Maximiliano Salas, uno de los refuerzos más importantes de River en el último mercado de pases, no está a disposición del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo. Sin ningún tipo de dudas, un auténtico dolor de cabeza.

Maxi Salas festejando su gol en el debut en River.

Maxi Salas festejando su gol en el debut en River.

¿Por qué no juega Maxi Salas en River vs. Godoy Cruz?

Así las cosas, la explicación relacionada con la ausencia del artillero que llegó a River procedente de Racing es muy sencilla y tiene que ver con cuestiones físicas. Sí, el atacante nacido en la provincia de Corrientes, todavía no se ha recuperado de su más reciente lesión.

El 27 de julio pasado, durante el empate 0-0 entre el Millonario y San Lorenzo de Almagro, Salas tuvo que abandonar el campo de juego envuelto en un profundo dolor y encendió todas las alarmas. Luego se confirmó un esguince distal del ligamento colateral medial en su rodilla izquierda.

Por ende, el jugador de 27 años de edad transita la recta final de su recuperación y de su evolución. El Muñeco optó por ni siquiera incluirlo en la lista de convocados pese a que mantiene una luz de esperanza de que pueda estar en la vuelta contra Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: posibles formaciones

River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: posibles formaciones

Se define el futuro de los borrados por Gallardo en River

Se define el futuro de los borrados por Gallardo en River

Gabriel Casazza

german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

