No se vio en TV: Quintero se enojó con un compañero durante el triunfo de River sobre Talleres y Gallardo le dio la razón

El pasado sábado, River Plate recuperó la sonrisa después de una extensa seguidilla de pésimos resultados. En la provincia de Córdoba, el Millonario sacó pecho en medio de una visita de riesgo a Talleres y se impuso por 2-0 para recuperar algo del terreno perdido. Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza marcaron los goles.

En ese contexto, uno que expuso su enojo fue Juan Fernando Quintero, nuevamente reemplazado por Marcelo Gallardo. En la etapa complementaria, el volante ofensivo colombiano abandonó el campo de juego del Mario Alberto Kempes y no ocultó su fastidio para con el cuerpo técnico. Sin embargo, luego celebró con énfasis la segunda conquista.

De todos modos, hubo un hecho que no se vio durante la transmisión del partido correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional. Y el mismo también contó con el protagonismo excluyente del autor de aquel recordado tanto contra Boca en la final de la Copa Libertadores de América, en Madrid.

En un momento del partido en cuestión, el ex jugador de Racing, América de Cali y Porto, entre otros equipos, se enojó con Maximiliano Salas y le elevó su reclamo al propio Gallardo. “¡Tiene que picar al espacio!”, fue el grito del mundialista con la Selección Colombia, mostrándose claramente en desacuerdo con el accionar del delantero.

Ante este panorama, Gallardo no hizo más que asentir con su cabeza y exponer una expresión de malestar por el error en la lectura del artillero que llegó desde la Academia en el último mercado de pases. Eso sí: poco después, Salas sí picó al espacio, pero terminó perdiendo la pelota, por lo que la jugada no tuvo un final feliz.

Cabe destacar que la historia no terminó allí, ya que Quintero le hizo un nuevo reclamo al oriundo de la provincia de Corrientes. En esa oportunidad, la vehemente sugerencia del colombiano estuvo relacionada con un remate de larga distancia que fue priorizado en vez de esperar a sus compañeros para otro desenlace.

Salas, que rápidamente se ganó el aprecio de los hinchas de River por su esfuerzo, comenzó su estadía en la institución del barrio porteño de Núñez de la mejor manera posible, con goles y sacrificio. Igualmente, después se introdujo en un andar un tanto más irregular, con algunos flojos rendimientos y también viendo la tarjeta roja.

El enojo de Quintero con Salas

