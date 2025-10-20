Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

No se vio en TV: Quintero se enojó con un compañero durante el triunfo de River sobre Talleres y Gallardo le dio la razón

En pleno desarrollo del encuentro en Córdoba, el colombiano, que más tarde estallaría de bronca por su sustitución, se fastidió con Salas.

Por Gabriel Casazza

Juanfer Quintero con la camiseta de River.
© GettyJuanfer Quintero con la camiseta de River.

El pasado sábado, River Plate recuperó la sonrisa después de una extensa seguidilla de pésimos resultados. En la provincia de Córdoba, el Millonario sacó pecho en medio de una visita de riesgo a Talleres y se impuso por 2-0 para recuperar algo del terreno perdido. Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza marcaron los goles.

En ese contexto, uno que expuso su enojo fue Juan Fernando Quintero, nuevamente reemplazado por Marcelo Gallardo. En la etapa complementaria, el volante ofensivo colombiano abandonó el campo de juego del Mario Alberto Kempes y no ocultó su fastidio para con el cuerpo técnico. Sin embargo, luego celebró con énfasis la segunda conquista.

De todos modos, hubo un hecho que no se vio durante la transmisión del partido correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional. Y el mismo también contó con el protagonismo excluyente del autor de aquel recordado tanto contra Boca en la final de la Copa Libertadores de América, en Madrid.

En un momento del partido en cuestión, el ex jugador de Racing, América de Cali y Porto, entre otros equipos, se enojó con Maximiliano Salas y le elevó su reclamo al propio Gallardo. “¡Tiene que picar al espacio!”, fue el grito del mundialista con la Selección Colombia, mostrándose claramente en desacuerdo con el accionar del delantero.

Ante este panorama, Gallardo no hizo más que asentir con su cabeza y exponer una expresión de malestar por el error en la lectura del artillero que llegó desde la Academia en el último mercado de pases. Eso sí: poco después, Salas sí picó al espacio, pero terminó perdiendo la pelota, por lo que la jugada no tuvo un final feliz.

Cabe destacar que la historia no terminó allí, ya que Quintero le hizo un nuevo reclamo al oriundo de la provincia de Corrientes. En esa oportunidad, la vehemente sugerencia del colombiano estuvo relacionada con un remate de larga distancia que fue priorizado en vez de esperar a sus compañeros para otro desenlace.

Publicidad

Salas, que rápidamente se ganó el aprecio de los hinchas de River por su esfuerzo, comenzó su estadía en la institución del barrio porteño de Núñez de la mejor manera posible, con goles y sacrificio. Igualmente, después se introdujo en un andar un tanto más irregular, con algunos flojos rendimientos y también viendo la tarjeta roja.

El enojo de Quintero con Salas

Tweet placeholder
Sonríe Gallardo: los 3 titulares que recupera River para la semifinal ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

ver también

Sonríe Gallardo: los 3 titulares que recupera River para la semifinal ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Si hay alguien que no se puede enojar con Gallardo, ese es Quintero: hace siete años que vive del gol a Boca en Madrid

ver también

Si hay alguien que no se puede enojar con Gallardo, ese es Quintero: hace siete años que vive del gol a Boca en Madrid

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Javier Saviola omitió a Messi y reveló por cuál jugador tiene debilidad: “Está entre los mejores del mundo”
Fútbol Internacional

Javier Saviola omitió a Messi y reveló por cuál jugador tiene debilidad: “Está entre los mejores del mundo”

Los 3 titulares que recupera River ante Independiente Rivadavia
River Plate

Los 3 titulares que recupera River ante Independiente Rivadavia

River hoy: qué necesita para clasificar a la Libertadores, los tres recuperados y el gran presente en la MLS de un borrado por Gallardo
River Plate

River hoy: qué necesita para clasificar a la Libertadores, los tres recuperados y el gran presente en la MLS de un borrado por Gallardo

Colapinto recibió el apoyo de una leyenda de la Fórmula 1 en medio de la polémica por su sobrepaso a Gasly: “Eso es correr”
FÓRMULA 1

Colapinto recibió el apoyo de una leyenda de la Fórmula 1 en medio de la polémica por su sobrepaso a Gasly: “Eso es correr”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo