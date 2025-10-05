Por qué no juega Maxi Salas en Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura 2025

Este domingo, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, River Plate visita a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. Un encuentro sumamente importante para el Millonario pensando en su futuro y sus aspiraciones en la máxima categoría.

En medio de ese panorama, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo cuenta con una baja sumamente considerable. Se trata de Maximiliano Salas, delantero que llegó desde Racing Club y que se ganó un lugar de privilegio en el primer equipo de los del barrio porteño de Núñez.

Tras ser completamente determinante el jueves pasado, en el triunfo por 1-0 ante la Academia por los cuartos de final de la Copa Argentina, el oriundo de la provincia de Corrientes no puede estar a disposición del Muñeco para una visita de riesgo al Rosario Central de Ángel Di María.

Maxi Salas, pieza clave en River. (Foto: Getty)

El motivo de la ausencia de Maxi Salas en River

Lisa y llanamente, la ausencia de Maximiliano Salas de este partido entre Rosario Central y River por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional tiene que ver con la expulsión sufrida el fin de semana pasado contra Deportivo Riestra.

Como consecuencia de un exceso verbal contra uno de los jueces de línea durante dicho partido que terminó con derrota por 2-1 de River ante el Malevo en el mismísimo Monumental, el voluntarioso y sacrificado artillero recibió nada menos que dos fechas de suspensión.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Salas no solamente se pierde el partido en cuestión contra Rosario Central, sino también el correspondiente a la duodécima fecha del propio Torneo Clausura frente a Sarmiento de Junín, el cual se disputará el domingo 12 de octubre en Núñez.

ver también Pronósticos Rosario Central vs River Plate: Di María recibe al Millonario en el Gigante de Arroyito