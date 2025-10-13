Mientras Gallardo vive su peor momento, Demichelis volvió a River para alentar a su hijo

No son días sencillos para River. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa su peor momento en cuanto a lo deportivo: acumula cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, peligra su clasificación a los octavos de final y también podría salir de la zona de Libertadores en la tabla anual, siempre y cuando Deportivo Riestra le gane a Platense este lunes en el cierre de la fecha 12. El pasado domingo, los de Núñez cayeron de local ante Sarmiento por 1 a 0, unas horas antes quien dijo presente en el predio de Hurlingham para ver a su hijo en las Inferiores fue Martín Demichelis, el antecesor del Muñeco.

Martín Demichelis estrenó su cuenta de Instagram el 11 de octubre. El entrenador se había referido al tema de redes cuando dirigía a River y explicado que no tenía y que no se dejaba contaminar por lo que sucedía en ese espacio, pero al parecer cambió de opinión y por eso decidió por incursionar en este mundo. Ya realizó una publicación para darle la bienvenida a sus seguidores y el pasado domingo subió sus primeras historias.

En las mismas aparece en el predio de Hurlingham de River. Allí fue a ver a su hijo Bastian, quien se desempeña en la Séptima División de la Liga Metropolitana. En la primera historia se lo ve al chico en acción en su partido frente a Vélez, pero en la segunda sí aparece Micho, quien sacó una selfie junto a su hijo y algunas personas más, en esta además le agregó texto: “Domingo futbolero acompañando a Bastián Demichelis, Luca Scarlato y la Séptima División en el predio de River de Hurlingham”.

Las historias de Demichelis en el predio de River

ver también Las 5 frases más fuertes de un Gallardo muy autocrítico tras la derrota de River frente a Sarmiento

¿Cómo fue el paso de Martín Demichelis por River?

El ciclo de Martín Demichelis en River inició en noviembre de 2022 y concluyó en julio de 2024 luego de un gran desgaste con los hinchas. Si bien logró ser campeón en su primer torneo local -la Liga Profesional 2023- le costó encontrar una identidad marcada, los resultados de local eran buenos, pero los de visitante no lo fueron, además tuvo un conflicto con algunos referentes del plantel del que no hubo vuelta atrás. Las estadísticas indican que dirigió al Millonario en 87 oportunidades con 52 victorias, 18 empates y 17 caídas.

Publicidad

Publicidad

ver también Demichelis no le dio lugar, se fue libre y tras ser figura está a punto de dejarle a River más de 3 millones por su transferencia