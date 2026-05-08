Mientras todo River gritaba el gol con Salas, Colidio se lo dedicó a Bruera

El Millonario se impuso por 2 a 1 ante Carabobo y lidera el Grupo H de la Copa Sudamericana con 10 unidades.

En Valencia, Venezuela, se vivió un partido para el infarto entre River y Carabobo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Goles, penales, expulsados y más de un encontronazo entre los futbolistas de ambos planteles. Facundo Colidio y Lucas Bruera fueron protagonistas de dos episodios donde se pudo notar la tensión.

Bruera fue una de las grandes figuras de la noche, pero fiel a su estilo, tuvo algunos gestos que no cayeron bien en los jugadores de River. Su reacción tras atajarle el penal a Juanfer Quintero y que salga tantas veces lejos del arco para protestar fueron algunos de ellos, por eso Colidio le dedicó el gol de Salas mientras el arquero estaba en el piso luego de una mala salida.

Así se gritó el gol agónico de Salas en Venezuela. (Foto: Prensa River).

Así gritó Colidio el gol agónico de Salas

El partido se moría, en River atajaba Matías Viña luego de la expulsión de Santiago Beltrán, los locales quisieron meter la pelota al área, pero la defensa del Millonario respondió bien. Facundo González lanzó un pelotazo largo que le cayó en el lugar exacto a Maxi Salas para que pueda definir sobre el cuerpo de Lucas Bruera, quien hasta entonces era la figura del encuentro.

Salas definió de gran manera y convirtió el 2 a 1. Facundo Colidio acompañó la jugada por banda izquierda y en cuanto la pelota tocó la red lo gritó con el alma. Abrió los brazos y mientras se dirigía a celebrar con el autor del tanto pasó por la zona donde Lucas Bruera estaba todavía en el piso.

Si bien la cámara oficial no registró el momento exacto, en cuanto cambió el plano para enfocar a Salas más de cerca, se pudo observar a Facundo Colidio, que estaba mirando al arquero rival, con una clara dedicatoria hace él. Cabe recordar que minutos antes, Bruera se había peleado con él cuando recorrió casi 80 metros para ir a pedir que expulsen a Santiago Beltrán.

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EL GOLAZO DE SALAS PARA QUE RIVER LO GANE EN LA ÚLTIMA ANTE CARABOBO ⚪🔴#Sudamericana pic.twitter.com/cknv8PtgN4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

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