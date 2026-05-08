El Pulpo tiene el alta médica pero sigue sin ir al banco de suplentes desde que se resintió de su lesión ante Vélez. Coudet deberá elegir entre él y Centurión para enfrentar a Bragantino.

La tarjeta roja que recibió Santiago Beltrán en la victoria de River ante Carabobo vuelve a poner a Franco Armani en el centro de la escena. El campeón del mundo sumó apenas 45 minutos en todo el año y, pese a que dejó atrás su lesión, no fue convocado ni una vez desde el arribo de Eduardo Coudet, que ahora deberá definir si le da el arco ante Bragantino.

Si Conmebol no le da lugar a la apelación del Millonario, el director técnico tendrá que elegir a otro arquero para el duelo copero del 20 de mayo. Ezequiel Centurión y Jaime Jaroszewicz son los que vienen yendo al banco de suplentes, pero apostar por ellos con el Pulpo sano sería toda una sorpresa.

“Sé de la trayectoria de Franco y lo que significa, cuando tenga la posibilidad de competir de igual a igual, evaluaré. Pero lleva pocas prácticas, es poco para hablar de un futuro”, declaró el Chacho semanas atrás, consultado sobre la posibilidad de una vuelta del oriundo de Casilda a la titularidad.

Cómo es la situación de Franco Armani

Armani recibió el alta médica a mediados de abril, lo que le permitió volver a entrenarse a la par de sus compañeros. Sin embargo, el 1 está lejos del ritmo futbolístico que el cuerpo técnico pretende antes de volver a tenerlo en consideración para los partidos.

“Tiene el alta médica, pero le falta el alta deportiva“, le explicaron desde el club a Bolavip sobre la decisión de ni siquiera concentrar al referente y capitán del equipo. Teniendo en cuenta que todavía faltan dos semanas para el duelo ante los brasileños, es imposible descartar su presencia.

Franco Armani junto a Marcelo Barovero, entrenador de arqueros. (Foto: River)

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Cabe recordar que Armani sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la pretemporada en San Martín de los Andes, que le impidió participar de los amistosos y de los primeros partidos de la competencia oficial. Luego de recuperarse y de sumar 45′ ante Vélez, volvió a ser baja por una inflamación en el tendón de Aquiles.

¿Puede Armani reemplazar a Beltrán en la Sudamericana?

Desde hace rato que el lugar de Santiago Beltrán dejó de estar en discusión, al menos en este semestre. Lo que parecía una titularidad pasajera hasta que Armani se recupere, se terminó transformando en indiscutida gracias a sus buenas actuaciones. Sin embargo, el Chacho ni siquiera eligió sentar en el banco al campeón del mundo.

Con la certeza de que no podrá contar con el arquero de 21 años en el próximo duelo internacional, la respuesta sobre si el Pulpo tiene chances de reaparecer en el arco es contundente: sí. Entre él y Centurión estará el golero titular en la quinta fecha de la fase de grupos.

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Si bien los resultados del equipo en el Apertura serán determinantes (para ese entonces se sabrá si River es finalista o si quedó eliminado), el contexto parece ideal para la vuelta de Armani: local en el Monumental, con River ya clasificado (y cerca de asegurar el 1° puesto) y Beltrán suspendido. Definirá el DT.

En síntesis