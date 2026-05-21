Kendry Páez volvió a sumar minutos en River y ya no podrá ser repescado por Chelsea

El volante ingresó ante Red Bull Bragantino y ya cumplió con el 50% de los encuentros del semestre.

En el empate agónico de River 1 a 1 frente a Red Bull Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, el volante ecuatoriano Kendry Páez volvió a sumar minutos tras dos partidos en los que no fue convocado por el entrenador Eduardo Coudet.

De esta manera, el futbolista que está a préstamo por 18 meses, ya disputó el 50% de los encuentros del equipo a lo largo del semestre, por lo que no se podrá activar la cláusula de repesca que tiene Chelsea, club dueño de su pase, a su favor y así seguirá en el club por lo menos por seis meses más.

Desde que fue anunciado como refuerzo del Millonario el pasado 30 de enero, 23 fueron los encuentros en los que el ecuatoriano pudo estar presente en la convocatoria. De los mismos, sumó minutos en 13 de ellos mientras que en otros 10 fue suplente o ni siquiera citado.

Como River solamente jugará como máximo tres partidos más en el semestre y llegar a 26 (final del Apertura, última fecha de Sudamericana y 16avos de Copa Argentina), al haber estado presente en 13 de ellos ya cumplió con el 50% estipulado para que Chelsea no haga uso de su cláusula de repesca.

Por el momento, Kendry fue titular en 3 de los 21 partidos que pudo estar disponible para el entrenador, mientras que en otros 10 fue al banco de suplentes e ingresó para sumar minutos. Por otro lado, en 6 no entró y en los 4 restantes no fue convocado, incluyendo los cuartos y semis del Torneo Apertura.

Los números de Kendry Páez en River

Desde su llegada al Millonario, el volante ofensivo de 19 años lleva disputados un total de 13 partidos, en los que marcó un gol y aportó una asistencia. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 460 minutos en cancha.

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