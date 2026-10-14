No se vio en TV: el fuerte reproche de Nicolás Otamendi a Santiago Beltrán en pleno Sarmiento vs. River

El defensor y referente del conjunto Millonario se mostró muy molesto por la falta de decisión del arquero a la hora de las salidas.

River tenía la obligación de hacerse con los tres puntos en su visita a Sarmiento de Junín, no solamente para acercarse a los octavos de final del Torneo Clausura, sino también para acomodarse pensando en la próxima Copa Libertadores de América o, en su defecto, a la próxima Copa Sudamericana.

Sin embargo, el Millonario redondeó otro partido acorde a su presente: plagado de irregularidades, de turbulencias y de apuros. De hecho, los del barrio porteño de Núñez arrancaron perdiendo con un gol de Julián Contrera en el primer tiempo y lo terminaron igualando en el complemento a través de Gonzalo Montiel.

Así las cosas, los comandados estratégicamente por Leonardo Ponzio quedaron muy incómodos con respecto a ambos objetivos. Y ese clima se trasladó a los jugadores que vieron acción en la cancha de Sarmiento, con bastante malestar en sus rostros.

Inclusive, se terminaron filtrando imágenes de una acción que evidenció un claro enojo de Nicolás Otamendi con Santiago Beltrán cuando se desarrollaba el segundo período en la cancha de Sarmiento y que podría haber terminado en gol de los locales.

“Salí una”, le reprochó el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 al joven arquero surgido de las divisiones inferiores de River. Esto se debió a la falta de decisión que expuso el guardametas a lo largo de todo el compromiso.

El reproche de Otamendi a Beltrán

“SALÍ UNA” El enojo de Otamendi, capitán de River, con Beltrán en Junín. pic.twitter.com/Aw8kIfJH0a — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

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Los cruces de octavos de final hasta el momento

Instituto vs. Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia vs. Barracas Central

Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

Vélez Sarsfield vs. Huracán

Rosario Central vs. Newell’s

Belgrano vs. Independiente

Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza

Sarmiento de Junín vs. Lanús

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026