Nunca los había destrozado así: la despiadada crítica de Oscar Ruggeri a los jugadores de River tras la derrota ante Gimnasia

La derrota de River ante Gimnasia dejó al equipo de Marcelo Gallardo en una situación de extrema fragilidad. El presente se torna cada vez más preocupante, con el Superclásico a la vuelta de la esquina y la clasificación a la Copa Libertadores seriamente comprometida, atraviesa la peor racha de local en 99 años (cuatro derrotas consecutivas). Y bajo un clima sumamente hostil en todo Núñez, Oscar Ruggeri arremetió con una crítica sin pelos en la lengua.

El exfutbolista y panelista de ESPN fue categórico al diagnosticar la situación, afirmando que en el actual plantel “la pelota está quemando“, lo que habla indirectamente de cierto pánico que envuelve a los jugadores. Aunque, para el Cabezón, la falla central no se centra en un nombre puntual.

“La responsabilidad es de todos, pero fundamentalmente de los jugadores, que no responden en la cancha“, sentenció, diferenciándose de la postura que tomó semanas atrás al catalogar a Gallardo “como el primer responsable“. Y siguiendo esa línea, no se olvidó de los cánticos que bajaron de las tribunas durante gran parte del partido para aseverar que “los insultos fueron para todos, nadie se queda afuera“.

De todas formas, explicó que la desorientación que palpa dentro de la cancha sería tan profunda que las órdenes del entrenador se vuelven inútiles. “Hay veces que los técnicos te gritan y, cuando estás bien, reaccionás al toque. Pero hay otras veces en las que te grita el mismo técnico y, si no estás bien…“, opinó.

Respecto al Muñeco, Ruggeri reconoció que el técnico “no encuentra respuestas” y que el equipo está inmerso en un “desorden que nunca tuvo“. Consideró que la búsqueda constante de cambios por parte del entrenador es un síntoma de su desesperación, incluso sugiriendo que, con esa racha, “cualquier otro entrenador ya el otro día no hubiera dirigido. Cambia porque busca y busca. Cuando entrás en esa, hasta los jugadores están confundidos“. Aun así, insistió en que los jugadores no están logrando ejecutar las directrices.

El pedido de Ruggeri a Gallardo

Intentando mirar hacia delante, con el Superclásico en el horizonte, el campeón del mundo fue tajante al exigir “personalidad por sobre rendimiento” dentro del once inicial. Fue así como la crítica se tornó en un reclamo hacia Gallardo por la presencia de los referentes dentro de la cancha.

“En el superclásico tiene que estar un tipo como Enzo Pérez, con los ojos cerrados va de 5. Lo hubiera puesto el domingo para que sumara minutos. ¿Qué le va a pasar? Ponelo…“, sentenció Ruggeri, haciendo expreso su pedido por la presencia del volante central pese a que no suma minutos desde la vuelta ante Palmeiras en Brasil.

En ese sentido, se puso en la piel del Muñeco y agregó: “Pongo a los grandes, les digo que se hagan cargo. Es un partido para no jugar con chicos“. Luego, dio vuelta los roles y cerró: “Si soy Enzo, le golpeo la puerta a Gallardo y le digo que juego“. Una clara muestra de la manera en la que buscaría revertir la crisis futbolística de River.

