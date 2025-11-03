No pasaba hace 99 años: la insólita racha negativa que River alcanzó tras perder contra Gimnasia

El año futbolístico de River parece no tocar fondo. Con la derrota 1 a 0 contra Gimnasia de La Plata en el Estadio Más Monumental, el equipo comandado por Marcelo Gallardo no solo complicó sus chances de clasificar a la Copa Conmebol Libertadores, sino que también igualó una racha negativa histórica para el club.

Esto se debe a que luego de caer ante el Lobo platense, el Millonario llegó a la cuarta derrota consecutiva en condición de local sumando todas las competencias. La primera de estas caídas se dio frente a Palmeiras por Copa Libertadores, y continuaron por el Torneo Clausura frente a Deportivo Riestra, Sarmiento y Gimnasia.

De esta manera, en una marca de lo que ha sido el mal 2025 para River, el elenco de Gallardo igualó una racha negativa que tenía 99 años sin pasar. Además, es la primera vez que esto ocurre en el profesionalismo, debido a que la vez anterior fue en la era amateur.

La última vez que el Millonario perdió 4 partidos consecutivos en condición de local fue en 1926. Cuando todavía jugaba en el viejo estadio ubicado en Alvear y Tagle, el elenco de Núñez cayó frente a San Lorenzo, Racing, Sportivo Palermo y Sportivo Buenos Aires.

Además, esta marca es la segunda peor en la historia del club. Entre 1905 y 1906, hace casi 120 años, River llegó a una marca de siete partidos consecutivos con derrotas en condición de local, en el momento en el que su estadio estaba en la Dársena Sur.

La particularidad de esta marca es que el Millonario recién podría romperla el año que viene. Esto se debe a que por su posición en el Grupo B del Clausura, en el que actualmente está sexto, todo indica que en caso de clasificar a los playoff, jugará como visitante, salvo que le toque un rival que haya terminado por debajo suyo.

El último partido que el equipo de Gallardo ganó como local fue el pasado 31 de agosto, hace más de dos meses. En la fecha 7 de este Torneo Clausura, con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan en el Más Monumental.

Los próximos partidos de River

Pensando en la clasificación a la Copa Libertadores por la tabla anual, así como también en quedar lo más alto posible en el Grupo B para los playoff, River cerrará su participación en la fase regular con dos partidos como visitante. El primero de ellos será el Superclásico ante Boca, el próximo domingo en La Bombonera. Luego de esto, visitará a Vélez en Liniers con fecha a confirmar.

