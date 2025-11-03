Tuvo 3 pasos por River y se refirió a la continuidad de Marcelo Gallardo: “Sabe hasta dónde y hasta cuándo”

El presente futbolístico de River no es el mejor. La derrota ante Gimnasia de La Plata por 1 a 0 en el Más Monumental dejó un clima tenso en la tribuna debido a reproches a los jugadores, ya que el equipo no responde y complicó seriamente sus chances de clasificar a la Copa Conmebol Libertadores 2026.

En este contexto, Nicolás Domingo, quien tuvo tres pasos por el club de Núñez y fue dirigido por Marcelo Gallardo, habló en una entrevista con Dupla Técnica. Allí, bancó al entrenador del Millonario, y además afirmó que el DT tiene la espalda suficiente para dar vuelta esta situación.

“No entra en la picadora de carne del fútbol argentino porque él se ganó una espalda en el club que es única. Ahora, si hoy Marcelo estuviera dirigiendo otro equipo no estaría. Pero en River él logró esta espalda que él tiene con los méritos que tuvo y todo lo que ganó. Muchos están esperando que pierda porque es más fácil hablar que hacer. Lamentablemente, esto es deportivo ganar”, inició sobre el mal momento del equipo.

Por otro lado, no tuvo dudas al responder sobre las fuerzas del ‘Muñeco’ para seguir en el club: “Sí. Es muy fácil de opinar afuera pero para mí él sabe perfectamente hasta dónde y hasta cuando. De las personas que rodean a River si hay alguien que quiere a River es él, vivió toda su vida ahí y además le devolvió la grandeza”.

Siguiendo por la misma línea, agregó que el entrenador de River tiene en claro hasta dónde seguir para cambiarle la cara a su equipo: “Él sabe muy bien si en algún momento debe tomar una decisión pero para mí esa decisión tiene que ser pura y exclusivamente de él”.

Para cerrar, comparó la primera etapa de Gallardo en River con la segunda: “Marcelo armó un equipo sumamente competitivo pero hay un montón de cosas que se tienen que dar que en la anterior etapa se dieron y hoy no se están dando. Obviamente él tiene responsabilidad y lo sabe pero es muy complejo manejar tantas situaciones. Lograr lo que logró antes es muy difícil, no todos los entrenadores ganan siempre”.

Domingo explicó qué tiene que tener el 5 de River

Dentro de otros temas de la charla, Domingo, quien fue campeón con River en tres oportunidades, explicó qué características debe tener el volante central del equipo. “Que tenga personalidad, que tenga voz de mando y que tenga esa conducción que supieron tener los cinco de River. River te exige estar en tu máximo de rendimiento, cuando no estás al máximo se nota”, soltó.

