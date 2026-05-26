El exjugador del Millonario no escatimó en críticas tras la derrota del equipo de Eduardo Coudet en la Final del Torneo Apertura 2026.

Consumada la derrota de River ante Belgrano en la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, volvieron a asomar las críticas para los dirigidos por Eduardo Coudet. Las mismas que habían aparecido tras la caída con Boca en el Superclásico y durante el partido con San Lorenzo, en el que caminó por la cornisa y consiguió un pase milagroso a los Cuartos de Final.

En ese contexto, entre los cuestionamientos más filosos estuvo el de Omar Labruna, quien aprovechó los micrófonos de La Página Millonaria para hacer su descargo, luego de ver cómo a la Banda se le escapó el título en los minutos finales del encuentro que se disputó el último domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

”Estoy triste y enojado. Las dos cosas. Primero triste, porque cuando pierde River es lo que me nace. Yo pedí hace unos días que estos muchachos (jugadores) imaginen los que es coronarse con River y dar una vuelta olímpica con River. Lo que pedía era que entreguen un 100 por ciento y creo que los jugadores llegaron a entregar un 100 por ciento”, dijo en primera instancia el exjugador del club de Núñez e hijo de la leyenda de la institución Ángel Labruna.

Acto seguido, comenzó con los reproches: ”Ya tengo que hilar más fino e ir a las bases. Creo que estos jugadores no tienen la capacidad para ponerse la camiseta de River, no tienen el prestigio, no están a la altura de las circunstancias, no dan lo que tienen que dar, cometen errores infantiles”.

El plantel de River tras caer con Belgrano. Getty Images.

Y agregó: ”El primer gol de Belgrano, uno de ellos salta entre cuatro jugadores de River. Entonces para qué el entrenador practica la pelota parada si después en el partido están dormidos y permiten que nos empaten. ¿Cómo no voy a estar con bronca y cómo no voy a estar triste?”.

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Para cerrar, llamó al análisis interno: ”Yo insisto en que River no es un equipo de jerarquía, llegó a esta final porque se dieron las circunstancias, porque el Chacho empujó, porque se dieron algunos resultados, porque ganamos a último momento, pero siempre dijimos que el cómo en River es importante”.

River cerrará su semestre frente al Blooming

Luego del duro golpe de la Final del Apertura, River se presentará este miércoles 27 de mayo a las 21:30 horas ante Blooming por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Tiene que ganar para asegurar el primer puesto de su zona. De lo contrario, con un empate o una derrota, da lugar a que Carabobo, venciendo a Red Bull Bragantino como visitante, lo desplace de la cima.

En síntesis

Belgrano venció a River en la Final del Torneo Apertura 2026 en Córdoba.

venció a River en la Final del Torneo Apertura 2026 en Córdoba. Omar Labruna criticó duramente a los jugadores de River tras perder el título local.

criticó duramente a los jugadores de River tras perder el título local. River enfrentará a Blooming este miércoles 27 de mayo por la Copa Sudamericana 2026.