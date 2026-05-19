El histórico ayudante de Ramón Díaz le escribió una carta al atacante que en las últimas horas se despidió de Galatasaray.

River reamará su plantel de cara al segundo semestre. Si bien la actividad oficial no terminó, de hecho quedan duelos importantes, Eduardo Coudet ya trabaja con la dirigencia en la búsqueda de jugadores. La delantera es uno de los sectores donde habrá refuerzos y Mauro Icardi es uno de los futbolistas que podrían llegar. Omar Labruna, histórico ayudante de campo de Ramón Díaz, le dedicó unas palabras y le dijo por qué sería ideal que arribe a Núñez.

El pedido de Labruna a Icardi

Omar Labruna, integrante de La Banda de LPM, en streaming de La Página Millonaria, le escribió una carta a Mauro Icardi: “Mauro querido, la verdad que es una linda noticia que dejes el club turco con todos estos logros, con toda tu performance y con el gran momento que tenés. Quiero ser muy respetuoso de la dirigencia de River, del cuerpo técnico y de todos, que después de este torneo van a armar el próximo plantel, confío en un 100% en vos.

Creo que vos te morís por venir a River, tengo la sensación que vos tenés unas ganas de ponerte la banda roja y que la vas a romper toda. Si es por mí te quiero metido al 100%. Sé que estás en el radar de los dirigentes, no te sientas que te están llevando de última, estás en el radar de ellos y vos acá en River la vas a romper toda.

Cuando pases el portón de Figueroa Alcorta, que no es para todos, vos te vas a convertir en el 9 ídolo de River de los últimos años, no tengo ninguna duda, hace años que veo esto”. Luego, Labruna detalló qué ve en Icardi: “Veo un jugador completo, un goleador por sobre todas las cosas, tiene técnica, personalidad y creo que va a transmitir una motivación especial en este plantel de jóvenes”.

👀 ¡CARTA ABIERTA DE OMAR LABRUNA A ICARDI! 🔥 pic.twitter.com/XdiR6Dy7Kr — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 19, 2026

La despedida de Icardi de Galatasaray

A través de sus redes sociales, Mauro Icardi compartió un mensaje de despedida: “Hace cuatro años llegué sin saber que la vida me estaba llevando hacia una de las historias más hermosas que iba a vivir jamás.

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Hoy entiendo que no era solo fútbol.

Nunca fue solo fútbol.

Porque entre el ruido del estadio, las luces de Istanbul, las canciones que bajaban desde las tribunas y el amor de millones de personas…

sin darme cuenta, fui encontrando un hogar lejos de casa.

Pasaron cuatro años.

Cuatro campeonatos.

Miles de abrazos.

Millones de recuerdos.

Pero lo más valioso no fueron los trofeos.

Fue sentir cómo un país entero me abrió el corazón y se metió en lo más profundo de mi.

Porque hay lugares que se quedan para siempre viviendo dentro de uno.

Türkiye será eso para mí.

Un recuerdo imposible de borrar.

Un amor que el tiempo no va a tocar jamás.

Porque hubo noches donde parecía que el mundo se detenía por noventa minutos.

Y en esos momentos, mientras todo el estadio cantaba, yo entendía que estaba viviendo algo que iba mucho más allá del fútbol.

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Vi felicidad en los ojos de los niños.

Vi lágrimas en personas que me abrazaban como si me conocieran de toda la vida.

Y sentí un cariño tan inmenso… que hay cosas que ni siquiera las palabras pueden explicar.

Gracias Galatasaray.

Gracias por convertirme en parte de esta historia.

Gracias por hacerme sentir amado, respetado y eterno.

Tal vez algún día las luces se apaguen, los partidos terminen y el tiempo pase.

Pero hay amores que no conocen despedidas.

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Y cuando pasen muchos años, voy a mirar hacia atrás y voy a sonreír con el corazón lleno, sabiendo que hubo una vez, en una tierra maravillosa, donde fui verdaderamente feliz”.

Icardi marcó 77 goles en 132 partidos con la camiseta de Galatasaray. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Omar Labruna reveló que Mauro Icardi está en el radar de los dirigentes de River.

reveló que está en el radar de los dirigentes de River. El delantero argentino dejará el club Galatasaray de Turquía tras lograr un gran rendimiento.

de Turquía tras lograr un gran rendimiento. Labruna elogió la técnica, personalidad y capacidad como goleador que posee el jugador.