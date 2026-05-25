Pablo Lunati sobre la polémica del River vs. Belgrano: ”No era penal de Lautaro Rivero”

El ex árbitro y reconocido hincha de River explicó por qué Yael Falcón Pérez no debió sancionar penal la mano de Lautaro Rivero.

Fue la jugada que cambió el rumbo de la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino que disputaron este domingo 24 de mayo Belgrano y River en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Cuando el Millonario ganaba 2 a 1 y parecía que se quedaba con el título, una pelota en profundidad lanzada por Nicolás ”Uvita” Fernández pegó en el brazo de Lautaro Rivero dentro del área cuando se jugaban 39 minutos del segundo tiempo.

Luego de varios segundos de suspenso, Yael Falcón Pérez fue advertido por el VAR para que revisara la secuencia. Y tras ver en la pantalla la repetición, el juez no dudó en señalar la pena máxima a favor del Pirata, un fallo que le permitió al propio Uvita, con un remate certero arriba a la derecha de Santiago Beltrán, anotar el 2 a 2 transitorio.

El golpe del empate dejó a River aturdido y a un Belgrano totalmente recuperado, de modo tal que fue a buscar el tanto de la victoria instantes después de la igualdad. Y lo consiguió a los 42 minutos gracias al ímpetu de los más experimentados. Primero con el Mudo Vázquez yendo a trabar con Juan Cruz Meza y tirando un centro que le quedó a Fernández que definió mordido contra el palo derecho.

Pero la controversia quedó centrada en el penal, una acción que marcó un quiebre en el partido. Y al respecto, el que brindó su parecer fue Pablo Lunati, ex árbitro y reconocido hincha de River. ”No fue penal. Por la distancia que hay entre la pelota y el brazo y por el movimiento que hace Rivero, que se da cuenta que le pega la pelota en la mano, pero en ningún momento obstaculiza, ni en ningún momento trata de sacar ventaja obstaculizando o moviendo el brazo”.

🔥 LUNATI: "NO ERA PENAL LA DE RIVERO" pic.twitter.com/Qdgyz2iynI — Picado TV (@picadotv_) May 24, 2026

Además, para completar y sostener su teoría de que Falcón Pérez no debió cobrar penal, Lunati, en su intervención en Picado TV, añadió: ”Le pega en el brazo, pero lo tiene quieto. Después que le pega, se mueve para su izquierda. No es tan difícil”.

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River cerrará el semestre contra el Blooming

River jugará en el Estadio Monumental este miércoles 27 de mayo desde las 21:30 horas contra el Blooming, por la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Necesita ganar para asegurar su pase directo a los Octavos de Final.

De lo contrario, Carabobo puede arrebatarle el primer puesto de la zona si vence a Bragantino en Brasil. Vale recordar que los segundos jugarán los playoffs contra los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En síntesis

El exárbitro Pablo Lunati afirmó que no fue penal la mano de Lautaro Rivero.

afirmó que no fue penal la mano de Lautaro Rivero. Belgrano y River empataron transitoriamente 2 a 2 tras el gol de Nicolás Fernández.

empataron transitoriamente 2 a 2 tras el gol de Nicolás Fernández. El partido se disputó el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes.