Para los fanáticos de la estatua: ojo que, si River sale campeón ante Belgrano, Gallardo también sumará otro título

Por haber dirigido en el inicio de la temporada, el Muñeco tiene la posibilidad de sumar su conquista número 15 en el Millonario.

Perlita para los fanáticos de la estatua: si River sale campeón el domingo, Marcelo Gallardo ganará su título número 15 como técnico del Millonario. ¿Por qué? Porque de los 20 partidos de esta campaña, 16 fase regular, 4 playoff, incluida la final del domingo contra Belgrano, 7 los dirigió el Muñeco.

¿Repasamos? Victoria ante Barracas, victoria frente a Gimnasia, empate contra Rosario Central (para mí jugando los mejores 45 minutos con Gallardo en el campeonato, los primeros, ante el Central de Di María).

También la goleada que sufrió contra Tigre y que detonó la debacle, derrota en la cancha de Argentinos y derrota en la cancha de Vélez con el cambio de Armani en el entretiempo después del gol de Lanzini. Y luego de despedirse en las redes, la victoria frente a Banfield en su último partido.

Marcelo Gallardo durante su segundo ciclo en River. (Foto: Getty)

Cuando se fue, River estaba sexto en su grupo de 15, clasificando a los playoff. De 20 partidos, 7 es el 35% del campeonato. Yo recuerdo cuando Russo agarró en la Superliga, una vez que Riquelme gana las elecciones, la campaña de Alfaro, yo se lo reconocí a Gustavo, que en ese momento había dirigido más partidos que Russo, que sale campeón.

Por supuesto que el gran mérito, si River se consagra, será del Chacho, que logrará su primera estrella en River, y de los jugadores, que levantaron un ciclo que venía muy pero muy mal.

Publicidad

Pero, para los amantes de la estatua, Gallardo puede volver a ser campeón el domingo. Y otra alegría: si River gana la tabla anual, sumará su estrella número 16 como técnico de los de Núñez, en este caso por haber dirigido el 17,5% de los partidos.