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Cómo va Universidad Católica vs. Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026: qué necesita Boca

En Chile se disputa un duelo clave que afectará las chances del Xeneize de avanzar a los octavos de final.

Universidad Católica recibe a Barcelona SC.
© @BarcelonaSCUniversidad Católica recibe a Barcelona SC.

En el cierre de la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Universidad Católica y Barcelona SC se enfrentan este jueves en el Claro Arena. Boca Juniors, que pelea por la clasificación a octavos de final, está expectante con lo que suceda en Chile.

Es que, tras el empate ante Cruzeiro en La Bombonera, el Xeneize quedó en un lugar incómodo de cara a la última jornada, nada menos que ante Cruzados, el próximo jueves en la Ciudad de Buenos Aires. El resultado de esta noche sentenciará las chances del elenco de Claudio Úbeda.

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Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final

El Xeneize pone todas sus fichas en Barcelona. Es que una victoria de los de Ecuador le abre la puerta a Boca a clasificar con una victoria o un empate ante el combinado chileno. Si los de Guayaquil no triunfan, al club de la Ribera solo le servirá ganar en el mano a mano ante Cruzados.

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  • Jueves 28/05 – 21.30 – Boca Juniors vs. Universidad Católica
  • Jueves 28/05 – 21.30 – Cruzeiro vs. Barcelona SC
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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