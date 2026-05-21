Cómo va Universidad Católica vs. Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026: qué necesita Boca

En Chile se disputa un duelo clave que afectará las chances del Xeneize de avanzar a los octavos de final.

En el cierre de la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Universidad Católica y Barcelona SC se enfrentan este jueves en el Claro Arena. Boca Juniors, que pelea por la clasificación a octavos de final, está expectante con lo que suceda en Chile.

Es que, tras el empate ante Cruzeiro en La Bombonera, el Xeneize quedó en un lugar incómodo de cara a la última jornada, nada menos que ante Cruzados, el próximo jueves en la Ciudad de Buenos Aires. El resultado de esta noche sentenciará las chances del elenco de Claudio Úbeda.

Los goles de Zampedri para Universidad Católica

¡¡ES UN TORO DE VERDAD!! Fernando Zampedri fue derribado en el área, se levantó, se llevó puesta la pelota y la mandó a guardar para el 1-0 de la U. Católica ante Barcelona, ya sobre el final del partido.



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La expulsión de Chalá en Barcelona

NOVEDADES DESDE CHILE: El VAR revisó esta durísima infracción y, en tan solo 7' PT, Barcelona se queda con 10 ante la U. Católica por la expulsión de Chalá… ¿Qué te pareció?



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Universidad Católica 1-0 Barcelona: minuto a minuto

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final

El Xeneize pone todas sus fichas en Barcelona. Es que una victoria de los de Ecuador le abre la puerta a Boca a clasificar con una victoria o un empate ante el combinado chileno. Si los de Guayaquil no triunfan, al club de la Ribera solo le servirá ganar en el mano a mano ante Cruzados.

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