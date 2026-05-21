El representante de Juanfer Quintero no confirmó que su futuro esté en River

El colombiano de 33 años, que sueña con el Mundial 2026, tiene contrato con el Millonario hasta el 31 de diciembre de 2027.

River viene de empatar frente a Red Bull Bragantino por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Sudamericana, donde Juan Fernando Quintero fue determinante para llegar al resultado final, ya que se montó el equipo al hombro y lanzó el remate que el arquero brasileño no pudo controlar y luego terminó en los pies del juvenil Lautaro Pereyra, quien anotó.

Mientras en la cabeza de Quintero y de todo el plantel millonario se encuentra el partido del domingo contra Belgrano, donde se enfrentarán en la provincia de Córdoba por el título del Torneo Apertura, el representante del colombiano brindó declaraciones en Cómo Te Va, el programa radial de DSports que conduce Marcelo Benedetto, y puso en duda la continuidad del nacido en Medellín.

“Estamos hablando de una persona que, si dios quiere, va a tener tres mundiales”, indicó en primera instancia haciendo referencia a la lista de convocados que Néstor Lorenzo dará a conocer en las próximas horas. Y allí fue cuando se refirió al futuro del 10 de River: “Después del Mundial veremos… los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando”, exclamó.

Luego de soltar la bomba, amplió su respuesta: “Hace goles importantes, siempre cambia los resultados, te mete o define los torneos, pero bueno… después son gustos personales. Lo que a él le haga feliz, dónde sea feliz, será“. Hasta ahora, no hubo ofertas que lleguen a las oficinas del Monumental, como así tampoco a las manos del agente que maneja la carrera del ex Racing, pero dejó la puerta abierta a una posible partida.

Juan Fernando Quintero, capitán de River. (Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Qué dijo Juanfer tras el empate de River ante Bragantino?

En diálogo con DSports, Juanfer Quintero afirmó: “El gol fue de Lauti, fue un momento de incertidumbre que pateé de lejos y bueno, lo bonito fue para que él tome confianza y obviamente para el grupo para no perder este partido“.

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Además, agregó: “Fue difícil porque muchos jugadores no venían teniendo continuidad, muchos debutaron en la Copa por la situación de tener que afrontar una final el fin de semana, pero todos estamos preparados, el entrenador nos da confianza a todos. Todos tenemos que estar listos y este equipo y este club exige, es así y de alguna forma lo sacamos adelante”.

“Tanto los hinchas como nosotros estamos motivados. Va a ser una gran oportunidad, no la podemos dejar escapar, tenemos que prepararnos bien, todavía quedan días, hacía mucho tiempo que no nos veíamos en esta situación. Esperemos estar a la altura”, completó Juanfer.

Juanfer Quintero durante un entrenamiento. (Foto: Prensa River)

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Las estadísticas de Juanfer Quintero en River

Entre todos sus ciclos con la camiseta de River, el colombiano anotó un total de 24 goles en 136 partidos. Además, aportó 22 asistencias y conquistó cuatro títulos.

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