Pese a perder la final ante Belgrano, los hinchas de River bancaron a Colidio: “Renovó crédito”

Los de Núñez lo ganaban 2 a 1 en Córdoba, pero el Pirata golpeó sobre el final, lo dio vuelta y se consagró campeón del Apertura.

Lo que pudo ser una fiesta, terminó siendo una pesadilla para River. Los de Eduardo Coudet enfrentaron a Belgrano por la final del Torneo Apertura en un Estadio Mario Alberto Kempes repleto y en dos oportunidades se pusieron en ventaja en el marcador, pero sobre el final -luego de un discutido penal- lo empató Nicolás Fernández. Minutos más tarde, el mismo jugador lo dio vuelta y de esta manera el Pirata gritó campeón.

En River hubo rendimientos dispares: algunos puntos altos y muchos puntos bajos. Facundo Colidio, que durante todo el semestre fue de los más cuestionados, fue la gran figura del equipo de Coudet y los hinchas se lo reconocieron en las redes sociales.

Colidio no solamente convirtió el primer gol y también fue protagonista en el segundo al brindarle una gran asistencia a Tomás Galván para que convierta. No solamente fueron esas dos apariciones del ex Tigre, también estuvo comprometido con el juego, se asoció con sus compañeros y en lo que respecta a la actitud, jugó una final como hay que hacerlo.

De las críticas a los elogios

Pocos jugadores de River fueron tan cuestionados por los hinchas como Facundo Colidio. Lluvia de críticas en las redes sociales, silbidos en el Estadio Monumental y pedido de salida. Sin ir más lejos, cuando fue reemplazado ante San Lorenzo -por los octavos de final- fue abucheado.

Colidio tras marcarle a Belgrano. (Foto: Getty).

Pero después de ese partido se vio un cambio de actitud importante y el hincha lo valoró. Empezó a correr más, a disputar más pelotas divididas, hizo goles y fue una pieza fundamental del equipo en los últimos encuentros del Apertura, por lo que en apenas unas semanas pudo cambiar silbidos por aplausos.

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Los hinchas de River elogiaron a Colidio pese a la derrota

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