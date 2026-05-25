La tendencia que pide a Ricardo Zielinski como entrenador de Boca

Tras ganarle la Final del Torneo Apertura a River, en las redes sociales posicionaron a Ricardo Zielinski como candidato para ser entrenador de Boca.

Ricardo Zielinski se convirtió en uno de los máximos verdugos de la historia de River. Primero por haber sido el entrenador del Belgrano que decretó el descenso a la segunda categoría en la Promoción 2011 y ahora por la Final que, también con el Pirata, le ganó por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Por esta razón, en un momento en el que la continuidad de Claudio Úbeda en Boca está en duda después de la Copa del Mundo (dependerá de lo que suceda este jueves, día en el que el Xeneize se juega frente a Universidad Católica la clasificación a los Octavos de Final de la Copa Libertadores), el Ruso es mencionado como una alternativa que debe tener en cuenta Juan Román Riquelme.

Sobre todo en las redes sociales en las que los usuarios, algunos identificados como hinchas de Boca, llenaron de comentarios que relacionan a Zielinski con el Club de la Ribera luego de que Belgrano de Córdoba le diera vuelta el resultado a River y lo venciera por 3 a 2 en el Estadio Mario Alberto Kempes este domingo 24 de mayo por la tarde.

”La movida marketinera que se está perdiendo Boca. Es la primera vez que un tipo podría ser aplaudido sin haber dirigido al Xeneize. Lo de Ricardo Zielinski mandando a la B a River y sacando campeón a Belgrano es increíble. Llámalo Román, va a ser tu DT con más consenso”, es una de las opiniones que se pueden leer en X.

Publicidad

Ricardo Zielinski no aseguró su continuidad en Belgrano

Tras coronarse en la primera división del Fútbol Argentino, Ricardo Zielinski, en conferencia de prensa en el Estadio Mario Alberto Kempes, respondió a si le gustaría quedarse por siempre en Belgrano. ”La verdad que ahora no lo puedo contestar. Mi corazón seguramente siempre estará acá”, contestó.

Publicidad

Publicidad

Belgrano se sumó a la lista de campeones de la primera división del Fútbol Argentino

Belgrano se sumó a la lista de los equipos campeones de la primera división del Fútbol Argentino. El Pirata es el equipo número 29 que se incorpora a la clasificación que lideran River con 38 y Boca con 35. De esta manera, el club cordobés iguala la línea de Gimnasia y Esgrima La Plata, Banfield, Platense, Arsenal, Chacarita Juniors, Old Caledonians, Saint Andrew’s, Sportivo Barracas y Sportivo Dock Sud.

En síntesis