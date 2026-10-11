El entrenador interino del Millonario quiso desligarse de la polémica entre el club y la AFA para la recta final del campeonato.

Por la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026, River Plate se impuso este sábado por la mínima ante Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental. Marcos Acuña, en el comienzo del partido, anotó el único tanto de la noche para el Millonario.

Con esta victoria trabajada, los de Núñez quedaron a 2 puntos de la zona de clasificación a octavos de final, aún con un partido pendiente, ante Sarmiento de Junín. A 5 partidos del final, los de Leonardo Ponzio aspiran a pelear el certamen y las plazas para la Copa Libertadores 2027 en la Tabla Anual.

En conferencia de prensa, el DT interino se refirió al actual conflicto de la dirigencia de River y la AFA y si cree que eso podría interferir en los próximos arbitrajes contra su equipo.

“Quiero estar exento de todo lo que se pueda generar para meterme en lo futbolístico, que es donde me van a culpar o juzgar. Mis energías están bien puestas ahí. Es una historia este club. Tiene muchos años de existencia. Eso avala todo como para poder nosotros demostrar lo que somos como club, como el equipo que tenemos. Nos vamos a defender haciendo las cosas bien nosotros. Creo y siento que no hay otra cosa que jugar once contra once y ahí se ve todo”, soltó Ponzio.

Ponzio destacó el rendimiento de su equipo

“Lo que veo es que la valla invicta es el primer paso para darle solvencia a los de arriba. Las situaciones estuvieron. Si las situaciones están no es preocupante. Tenemos que seguir trabajando. Son 5 finales y las tomamos como son. Al ganar se corrige mejor”, explicó sobre el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto.

Y siguió: “Lo más difícil en el fútbol es generar. Nosotros lo hacemos. Tenemos grandes delanteros, grandes atacantes. Las situaciones las tenemos. Generar te da confianza, tranquilidad en un cierto punto”.

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Cuándo es el próximo partido de River

Luego del triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, el Millonario visitará a Sarmiento de Junín el próximo miércoles 14 de octubre a las 19 en el marco del duelo pendiente de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

Datos clave

Postura de Ponzio busca mantenerse al margen del conflicto entre River Plate y AFA.

busca del conflicto entre River Plate y AFA. Leonardo Ponzio prioriza el aspecto estrictamente futbolístico en sus próximas cinco finales.

prioriza el aspecto en sus próximas cinco finales. River Plate derrotó a Estudiantes de Río Cuarto y quedó cerca de octavos.