Está claro que el año de River estuvo muy lejos de ser lo esperado por todos. Por ese motivo, Marcelo Gallardo empezó a tomar fuertes decisiones con los futbolistas para rearmar el plantel que comandará técnicamente a partir de 2026 para dar vuelta la pésima situación. En ese sentido, se reveló que hay dos nuevos jugadores que deberán buscarse club para la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

Después de la durísima eliminación ante Racing, donde perdió 3-2 en la última jugada del encuentro disputado en el Cilindro de Avellaneda, se conoció que un lote de protagonistas no serían tenidos en cuenta. Sin embargo, dicho grupo estaba integrado por algunos referentes y jugadores de experiencia, pero en esta oportunidad se trata de otros dos miembros del plantel.

Lo cierto es que, por pedido de Gallardo, Fabricio Bustos y Paulo Díaz deben buscarse club para 2026. De esta manera, los defensores que habitualmente están entre las variantes del Muñeco para los compromisos, ya saben que corren muy de atrás en la consideración del cuerpo técnico y que, si pretenden muchos minutos de juego, tendrían que conseguir un nuevo destino.

Publicidad

Publicidad

Paulo Diaz, defensor chileno de River Plate. (Getty Images)

El chileno, que en mercados de pases anteriores no fue vendido porque era una pieza fundamental en la defensa de River, estaría próximo a una salida en la ventana de transferencias venidera. Tras una floja temporada en lo individual, el zaguero central vería con buenos ojos cambiar de aires para relanzar su carrera en un conjunto alejado de Núñez y del Estadio Monumental.

Por otro lado, Bustos pretende tener mucho más rodaje durante el año que viene, pero es un hecho que no están dadas las condiciones para garantizarlo. Con ese panorama sobre la mesa, Gallardo le abrió las puertas para emigrar, con la intención de que cumpla su requisito en otra institución que le pueda asegurar ser titular en el sector derecho que ocupa en el campo de juego.

Publicidad

Publicidad

Fabricio Bustos, defensor de River Plate. (Getty Images)

ver también Atento Boca: la medida del Gobierno de la Ciudad que favorece a Riquelme y su proyecto de ampliación de La Bombonera

En definitiva, por una determinación absoluta del Muñeco, Bustos y Díaz deberían buscarse un nuevo destino para continuar sus carreras a partir de 2026. Sus desempeños en la muy floja temporada de River no dejaron satisfechos al cuerpo técnico y, si encima pretenden ser titulares o más importantes que ahora, la situación no pareciera tener un desenlace distinto que una inminente salida.

DATOS CLAVE

El DT Marcelo Gallardo decidió que los defensores Fabricio Bustos y Paulo Díaz deben buscarse club para la temporada 2026 en River Plate .

decidió que los defensores y deben para la temporada en . La decisión de Gallardo se debe al flojo desempeño de los defensores en una temporada que finalizó con la eliminación 3-2 ante Racing en octavos.

se debe al de los defensores en una temporada que finalizó con la ante en octavos. El protagonista Paulo Díaz podría dejar River en el próximo mercado de pases tras una floja temporada individual.

Publicidad