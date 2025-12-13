Udinese, Ajax y Werder Bremen atentan contra un refuerzo que Marcelo Gallardo quiere tener en River

A lo largo de los últimos días, Marcelo Gallardo le pidió encarecidamente a Stefano Di Carlo que River sume jugadores de jerarquía para ir detrás de la Copa Sudamericana, certamen que volverá a disputar después de 11 años, ya que no juega dicho certamen desde 2015, cuando fue eliminado por Huracán.

Si bien desea tener a Santiago Ascacíbar y también a Fausto Vera, otro de los jugadores que quiere Gallardo es Julio Soler. Las negociaciones ya se abrieron, donde desde Núñez solicitaron un préstamo con opción de compra. Incluso, el propio jugador manifestó su intención de recalar en River.

En medio de todo este panorama, La Página Millonaria pudo confirmar que los directivos de Bournemouth, club dueño del pase de Soler, recibió el sondeo por parte de Udinese, Ajax y Werder Bremen, instituciones de Italia, Países Bajos y Alemania, respectivamente.

Debido a que los ingleses no tienen intenciones de ceder al ex Lanús hacia el fútbol sudamericano, más allá de que todavía no se emitieron ofertas formales y solamente se trata de sondeos, los del Viejo Continente atentan con la chance de que el lateral izquierdo desembarque en el Monumental.



¿Cómo podría llegar Julio Soler a River?

El futbolista que tuvo su mejor versión en el Mundial Sub 20 que se disputó en tierras chilenas, durante 2025, está cotizado en 8 millones de euros, según reporta Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado. En caso de que avancen, en principio, buscarían un préstamo con opción de compra.

La drástica medida que tomó Stefano Di Carlo en River

De cara a lo que será el próximo período de incorporaciones, el mandamás que tomó la posta de Jorge Brito, en la última reunión de Comisión Directiva, comunicó que los contratos de los futbolistas que arriben tendrán una modificación con relación a lo que fueron los últimos confeccionados.

“El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no excederán el 60%, el resto será por objetivos. Los premios solo se afrontarán cuando haya resultados. No habrá nada intermedio”, manifestó Di Carlo ante los presentes.

Para completar el salario de los futbolistas que, a partir de 2026, se vistan con la indumentaria riverplatense, se firmarán los contratos por productividad. La misma estará medida en la cantidad de partidos que disputen los intérpretes, los goles que conviertan (en el caso de los delanteros), como así también campeonatos que obtengan y finales que disputen.

