Mientras Gallardo espera por refuerzos, los dos nombres que volverán a River en 2026 tras salvarse del descenso

El mercado de pases de cara al 2026 se mueve cada vez más rápido en los pasillos del Monumental. Mientras River intensifica gestiones para encontrar en Fausto Vera su primera incorporación, sin quitarle los ojos a las complejas negociaciones por Julio Soler y Gianluca Prestianni, Marcelo Gallardo deberá resolver la situación de dos futbolistas propios que regresarán al club en los próximos días.

Se trata de Tiago Serrago y Tobías Leiva, ambos mediocampistas categoría 2004, quienes finalizarán su vínculo contractual con Aldosivi el próximo 31 de diciembre. Los juveniles vienen de cumplir el objetivo de mantener la categoría con el conjunto marplatense, y por contrato deberán ponerse a disposición del cuerpo técnico Millonario para el inicio de la pretemporada.

Un año de rodaje y realidades dispares

La estadía en Mar del Plata dejó saldos diferentes para los juveniles riverplatenses. Tras ser campeones en Reserva, ambos se marcharon a principios de 2025 sin cargo ni opción de compra, buscando los minutos que no tenían en Núñez.

Serrano y Leiva volverán a River en 2026 tras un año en Aldosivi (@JoacoChetelein).

Serrago, que se desempeña como volante ofensivo, logró una mayor consolidación en el once titular. Jugó 28 encuentros, pero los hinchas de River recuerdan especialmente su carta de presentación en el torneo: un gol de media distancia frente a Boca en La Bombonera, apenas segundos después de ingresar al campo de juego.

Por su parte, Leiva alternó su participación. Si bien el mediocentro acumuló 23 presencias y anotó dos tantos, su protagonismo mermó en el Torneo Clausura, donde sumó un porcentaje menor de minutos en comparación con su compañero.

Pese a que los dos deben presentarse en el River Camp, todo indica que el futuro inmediato de ambos no estaría bajo las órdenes del Muñeco, ya que la intención del club sería buscarles un nuevo destino para que no pierdan continuidad.

En ese sentido, durante las últimas semanas, supieron despertarse ciertos rumores sobre una supuesta intención de Aldosivi por negociar una nueva cesión por Serrago. Sin embargo, desde el Tiburón apagaron las alarmas al despedir al jugador mediante redes sociales, lo cual todavía no hicieron con Leiva.

