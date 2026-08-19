Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
River Plate

Por qué no juega Thiago Almada hoy en River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

El refuerzo de 20 millones de dólares no es titular en la visita a Colombia por el duelo de ida de los octavos de final.

Thiago Almada, en su debut en River.
© GettyThiago Almada, en su debut en River.

Este miércoles por la noche, Independiente Santa Fe recibe a River por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, cuenta con la llamativa ausencia de Thiago Almada, a pesar de que ya hizo su debut oficial.

Cabe recordar que el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 fue titular el domingo ante Argentinos Juniors, por lo que ya sabe lo que es vestir la camiseta del conjunto de Núñez. Sin embargo, para este compromiso internacional, Eduardo Coudet decidió que no sea parte de la formación inicial.

+ Seguinos en
Thiago Almada, en su debut en River.

Thiago Almada, en su debut en River.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Almada no juega por precaución. Es una realidad que debido a su participación en el Mundial y tras las negociaciones, se sumó tarde a los entrenamientos y el cuerpo técnico lo lleva de a poco para evitar una lesión. Por ese motivo, se resolvió que integre el banco de suplentes ante Independiente Santa Fe.

La formación de River ante Independiente Santa Fe

Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa, Rafael Santos Borré.

Ver también

Independiente Santa Fe vs. River EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones