Por qué un jugador de Flamengo tiene una máscara en el amistoso ante River en Portugal

Emerson Royal, del Mengao, jugará ante el Millonario con una protección en su rostro por una lesión reciente.

River y Flamengo se enfrentan en un amistoso en el Algarve del sur de Portugal en un amistoso de pretemporada en pleno desarrollo del Mundial. Ambos equipos van con varios de sus titulares, incluyendo a los refuerzos en el cuadro millonario.

En el cuadro brasileño, Leonardo Jardim también alineó mayoría de los inicialistas, incuyendo a Emerson Royal, el ex Barcelona y Tottenham. El lateral jugará el amistoso frente a River utilizando una máscara protectora en su cara debido a una reciente lesión.

El pasado 29 de abril, en el compromiso entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores, que terminó 1 a 1 en La Plata, Emerson Royal sufrió una fractura nasal.

El Mengao le aconsejó, cuando regresó a las canchas, que usara una máscara protectora para evitar complicaciones físicas nuevas en la zona. Por eso, utiliza la protección en el amistoso ante River.

Las formaciones de River y Flamengo

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván, Mauro Arambarri; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Publicidad

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Joao Victor, Vitao, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho; Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique; Pedro.

¿Qué canal pasa River vs. Flamengo?

El duelo entre River y Flamengo comenzará a partir de las 15.30 horas de Argentina se podrá ver en exclusiva a través de Disney+, en el pack premium de la plataforma. Será el primer duelo del semestre del equipo de Eduardo Coudet, que cuenta con tres de sus cinco refuerzos, mientras que todavía está a la espera del arribo de Rafael Santos Borré y Nicolás Otamendi está en el Mundial.