Qué necesita River para jugar los octavos del Clausura en el Monumental y quién sería su rival

La derrota en el Superclásico dejó secuelas en River. Si bien el foco estuvo puesto en el pésimo arbitraje de Nicolás Ramírez, la realidad es que el equipo de Leonardo Ponzio no mostró nada en La Bombonera. Es cierto que la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta condicionó todo, que el equipo no haya pateado al arco es síntoma de la falta de rebeldía que tiene.

Así y todo, el empate de Belgrano ante Barracas Central lo dejó en la cuarta posición de la Zona B del Torneo Clausura. De mantener esa posición -no tiene chances de escalar- jugará los octavos de final en condición de local y, hoy en día, su rival es Lanús, quien pareciera que va a permanecer en la quinta posición de la Zona A.

¿Qué necesita River para jugar los octavos de final en el Monumental?

River visitará a Aldosivi el próximo jueves a las 15 horas por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura. Si los de Núñez ganan, prácticamente se aseguran la cuarta posición, ya que la diferencia de gol que tiene con Belgrano -tiene los mismos punto y visita a Gimnasia en La Plata en la última- y con Barracas Central es importante. Por lo que todo indica que si el Millonario se impone ante el Tiburón, aunque sea por la mínima, será local en los octavos.

El Millonario se mide ante Aldosivi en la última fecha de la temporada regular. (Foto: Getty).

Cabe destacar que si River empata o pierde contra Aldosivi en Mar del Plata podría ser superado por Belgrano, Barracas y Sarmiento de Junín. En caso de quedar quinto jugará contra el cuarto de la Zona A, que hoy en día es Defensa y Justicia, si queda sexto se medirá ante el tercero, actualmente Vélez, y si queda séptimo será rival del segundo, que es Boca.

¿Cómo se define el rival de octavos de final?

Si River termina cuarto en la Zona B, su rival será el quinto de la Zona A, que hoy en día es Lanús y todo indica que así seguirá siendo ya que detrás tiene a Newell´s, a tres puntos, pero con una diferencia de gol -a favor del Granate- amplia. Ahora bien, si Defensa y Justicia cae ante Independiente de local y frente a Boca en la última fecha, si Lanús gana su duelo de la próximo jornada ante Central Córdoba, el rival del Millonario será el Halcón.

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Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Vélez (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Boca (2°A) – Sarmiento (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Estudiantes LP – 46 puntos Defensa – 46 puntos Barracas Central – 44 puntos Independiente – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 40 puntos Unión – 39 puntos Talleres – 38 puntos Newell’s – 37 puntos Tigre – 36 puntos Racing – 36 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

DATOS CLAVE

River Plate se mantiene en la cuarta posición de la Zona B del Clausura.

se mantiene en la de la Zona B del Clausura. Leonardo Ponzio y su equipo visitarán a Aldosivi el próximo jueves a las 15 horas.

y su equipo visitarán a el próximo jueves a las 15 horas. Lucas Martínez Quarta sufrió una expulsión temprana durante la derrota en el Superclásico.