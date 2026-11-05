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Torneo Clausura

Quién es el árbitro de Aldosivi vs. River por la fecha 16 del Torneo Clausura

El designado por AFA para el compromiso que abre la última fecha del Clausura es Bryan Ferreyra. Conocé acá el equipo completo.

Bryan Ferreyra, el árbitro de Aldosivi - River
© Captura mejorada con IABryan Ferreyra, el árbitro de Aldosivi - River

Aldosivi y River se miden este jueves 5 de noviembre en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, en lo que será el primer partido de esta última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Luego de las polémicas arbitrales sucedidas en el Superclásico ante Boca, la AFA designó a un colegiado que nunca tuvo partidos de River a cargo, pero sí dirigió a Aldosivi en ocho oportunidades. En concreto, el encargado de impartir justicia en el mundialista de Mar del Plata es Bryan Ferreyra. A continuación, la delegación completa.

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Las alineaciones de Aldosivi y River por el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

El equipo arbitral de Aldosivi – River

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Diego Martin
  • Cuarto árbitro: Franco Moron
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Wenceslao Meneses

Las alineaciones de Aldosivi y River

  • Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Blas Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar.
  • River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

La previa de Aldosivi – River

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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