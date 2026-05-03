River juega mal todos los partidos y Coudet tiene la coartada de la herencia de Gallardo, pero ojo que apareció Ramón Díaz con el serrucho

No podés jugar todos los partidos mal. River involuciona partido a partido y cada vez juega peor que la vez anterior.

Te repaso, hincha de River: jugaste mal contra Boca, jugaste mal contra Aldosivi, jugaste mal contra Atlético Tucumán, que llevaba 22 fechas sin ganar como visitante y que pelea el descenso. También jugaste mal contra Blooming, Carabobo y Bragantino. Seis partidos jugando mal.

Yo sé que Chacho Coudet tiene la coartada de la herencia de Marcelo Gallardo. Esto es el resultado de una gestión desastrosa del Muñeco. Una gestión paupérrima. Millones y millones tirados al tacho. Creo que la peor inversión que hizo River en toda su historia.

Pero, volviendo a hoy, hay que decir que Chacho tiene hasta junio. Pero, ojo, en la semana apareció Ramón Díaz en los medios: primero con el serrucho en el programa del Pollo Vignolo y luego con la motosierra en el streaming del Turco Husaín y Maxi López, diciendo que quiere volver a River.

Entonces, no podés jugar mal todos los partidos. Hay que tener la guardia alta porque Ramón está esperando y hay que tener la guardia alta porque esto es River.

Y, repito: River, cada partido, juega peor. Hoy creó muy poquito, generó casi nada a pesar de terminar con tres número 10, con Juanfer Quintero, Kendry Páez y el pibe Lautaro Pereyra.

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River llega a los playoffs sin ser candidato a ganar la Copa de la Liga. Por lo menos no tiene rápido un cruce contra Boca, que es un alivio. Eso recién podría pasar en una final. Pero, si toca San Lorenzo, para River puede ser un problema.