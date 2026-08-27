Ricardo Centurión chicaneó a Coudet tras la eliminación de River de la Copa Sudamericana: “Todo vuelve”

El futbolista tiene una mala relación con el Chacho tras su último paso por Racing en el que terminaron a los empujones.

Solo algunos pocos se acuerdan de que Ricardo Centurión tiene una mala relación con Eduardo Coudet, la cual se produjo durante la estadía en la que compartieron un tiempo en Racing. Lejos de pasar desapercibido, el futbolista aprovechó la eliminación de River de la Copa Sudamericana 2026 y lanzó un mensaje a través de su Instagram.

Ricardo Centurión tras su pelea con Eduardo Coudet en River vs. Racing en 2019. (Getty Images)

De hecho, tal es la vuelta de la vida que aquel episodio ocurrió frente al Millonario y en el Estadio Monumental, exactamente mismo escenario en el que se acaba de concretar la derrota. Más precisamente el 10 de febrero de 2019, la Academia visitó Núñez y fue derrotado por 2-0, encuentro en el que el Wachiturro se sintió menospreciado.

Lo cierto es que ese día el Chacho lo hizo entrar a falta de pocos minutos y con el partido liquidado, lo que no le gustó al habilidoso. Sin ir más lejos, cuando lo llamó para ingresar, puso cara de pocos amigos, se mordió el labio, agachó la cabeza y arrojó la pechera. No conforme con eso, Coudet quiso darle una indicación y Centurión lo empujó fuertemente.

Ricardo Centurión empujó a Eduardo Coudet en River vs. Racing en 2019. (Getty Images)

Después de 7 años y medio desde aquel acontecimiento muy recordado, Ricky aprovechó la eliminación de River de la Copa Sudamericana y subió un posteo a su cuenta personal de Instagram. “Todo vuelve“, escribió Centurión en grande en la historia que publicó. Lejos de dejarlo ahí, redobló la apuesta y fue por más. “Cuánto tiempo esperando esto jajajajaja“, agregó.

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De esta manera, Ricardo se encargó de hacer pública su pésima relación con el entrenador que lo dirigió en Racing y con el que protagonizó el insólito episodio que generó mucho revuelo en el fútbol argentino. Apenas unos minutos más tarde de que finalizó la tanda de penales entre River e Independiente Santa Fe, posteó la historia en las redes sociales.