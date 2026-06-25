Ricardo Centurión se va de Racing de Córdoba a seis meses de su llegada

A tan solo seis meses de su llegada a la institución, el fin del ciclo de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba, equipo de la Primera Nacional, está cada vez más cerca, debido a que desde el club tienen la intención de rescindir su contrato que finaliza el 31 de diciembre de este año.

Según lo informado por el medio cordobés La Voz, la salida de Centurión se debe a una decisión personal y familiar del futbolista, ya que tiene el deseo de volver a Buenos Aires para estar más cerca de ellos y así definir los pasos a seguir en su carrera para el próximo semestre.

Además de esto, por el lado del club cordobés también buscan desprenderse del ex Boca debido a que futbolísticamente no atraviesa un buen momento, por lo que cambiaron de entrenador y harán una reestructuración del plantel para la segunda parte del año.

Tal es así que el equipo arrancó el torneo de la mejor manera y hasta llegó a la cima del Grupo A, pero ahora bajó considerablemente, a tal punto que está a tan solo tres puntos de Mitre de Santiago del Estero, equipo que se encuentra en zona de descenso.

De esta manera, se termina una nueva etapa de Centurión en su carrera. Ahora, con el pase en su poder, deberá definir dónde seguirá jugando, con la particularidad de que intentará seguir en Buenos Aires para estar más cerca de su familia y entorno.

Los números de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba

Desde su llegada al elenco cordobés, el volante ofensivo de 33 años disputó un total de 14 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó dos asistencias. Además recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado en 689 minutos en cancha.

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