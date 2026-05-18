Revelaron que Ricardo Centurión no vuelve a Boca por Riquelme: “Está peleado”

Ricky apareció en una transmisión en vivo mientras fumaba un cigarrillo y Ciro Rivas, su compañero en Racing de Córdoba, manifestó la polémica frase.

Ricardo Centurión reapareció públicamente a través de una transmisión en vivo por una plataforma digital, en la que estaba fumando. En dicha secuencia, los protagonistas eran su compañero Ciro Rivas y el músico Fede Pessina, que estaban en una videollamada. Sin embargo, se reveló el motivo por el que no regresa a Boca y también qué rol cumple Juan Román Riquelme.

El acontecimiento se dio en la previa de la derrota de Racing de Córdoba por 2-1 ante Central Norte de Salta y, aunque el elenco está 13° en la Zona A de la Primera Nacional, Centu marcó el único gol de su equipo. Pero apenas unas horas antes del encuentro, el talentoso participó en una videoconferencia entre su compañero y el reconocido artista con fuerte presencia en redes sociales.

Ricardo Centurión, en su etapa en Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, en la transmisión por Ome TV, Fede Pessina manifestó: “Decile a Ricky que se porte bien, tiene que volver a Boca“. Inmediatamente después, Ciro Rivas contestó: “Está peleado con Román, ese es el tema”. No conforme con esa frase más que contundente, redobló la apuesta. “Hasta que no se vaya Román no va a volver“, expresó el compañero de Centurión en el vivo.

En una mezcla de pensamientos por lo dicho, el artista musical recordó la etapa del futbolista en el Xeneize y cerró: “Qué jugador. Cuando estaba ahí en su prime“. Luego de eso, el defensor giró la cámara para enfocar a Centu, que dejó de estar acostado en la misma cama a estar en la ventana de la habitación fumando un cigarrillo, durante la noche de concentración del plantel.

"Centurión":

Porque estaba en OmeTV y lo encontró a Centu concentrando en Racing de Córdoba y funandose un pucho: "Está peleado con Román" lanzo el amigo pic.twitter.com/FolNlmY8Dv — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) May 17, 2026

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Instantes antes de que se produzca el intercambio que rápidamente se viralizó en las redes sociales, Pessina entonó dos canciones. Primero cantó “Qué locura fue enamorarme de ti” y luego la melodía de “Perrito Malvado” de Damas Gratis y L-Gante, respectivamente. Allí, Centurión y Rivas arengaban al influencer que musicalizó parte de la transmisión en la plataforma digital.

Cabe recordar que, tras la asistencia de Leandro Córdoba, Ricky convirtió el único gol de Racing de Córdoba, en la caída por 2-1 frente a Central Norte por una nueva fecha de la Primera Nacional. Pero claro, este resultado volvió a dejar al elenco cordobés en un panorama adverso. Es que lleva cuatro partidos sin ganar, seis derrotas en la temporada y está 13° en la Zona A del certamen.

Ricardo Centurión, en su presentación en Racing de Córdoba.

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