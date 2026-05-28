Cambio de reglamento para el GP de Mónaco: la Fórmula 1 descartó el sistema de Straight Line

Se confirmaron las modificaciones que preparó la FIA para el GP de Mónaco, adaptando el nuevo reglamento.

A falta de una semana para el inicio de la gira europea de la Fórmula 1 2026, que se dará con el Gran Premio de Mónaco, se confirmó que la categoría no hará uso de una de sus mecánicas nuevas más polémicas: el sistema de Straight Line, durante la carrera principal del Gran Premio.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

Para la próxima carrera, la Fórmula 1 no hará uso del sistema de adelantamiento, que es una de las introducciones más novedosas que han tenido las nuevas regulaciones de este 2026. Este sistema de Straight Line permite abrir los alerones delanteros y traseros del auto, al estilo del viejo DRS.

Los alerones delanteros y traseros no se abrirán en Monaco. (Getty)

Ahora, y ante el peligro que supone la cercanía de las barreras y la estreches del circuito callejero de Mónaco, la Fórmula 1 directamente presentó el esquema del Circuito de Mónaco sin una zona de adelantamiento.

Esto no debe confundirse con el modo adelantamiento, que le da un plus de energía eléctrica a los autos, y que seguirá disponible en la recta principal frente a los boxes, donde se utilizaba el viejo DRS.

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Cuando es el GP de Mónaco de la F1

El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 será la sexta carrera de la temporada 2026 y está pactada para disputarse el fin de semana de 5, 6 y 7 de junio.

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 08:30hs

08:30hs Práctica libre 2: 12:00hs

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

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Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00hs

Síntesis