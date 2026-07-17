Los futbolistas borrados por Coudet más Franco Armani, refuerzo de Atlético Nacional, ya no forman parte de la institución en sus canales oficiales.

Tal como lo afirmó su presidente Stefano Di Carlo, River hizo una importante limpieza en el mercado de pases, con la confirmación de que 11 jugadores no iban a ser tenidos en cuenta por Eduardo Coudet. En ese sentido, algunos ya se marcharon, mientras que otros siguen entrenando diferenciados.

En este sentido, en su página web oficial, el Millonario tomó una importante determinación con estos futbolistas, ya que también dejaron de aparecer como parte del plantel profesional, más allá de que sigan con contrato vigente por más de una temporada.

De esta manera, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Matías Viña, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Alex Woiski, Kendry Paéz, Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Santiago Lencina ya no aparecen dentro de la web del club, más allá de que sigan ligados de manera contractual.

Además de estos, tampoco aparecen Maximiliano Meza, Paulo Díaz y Franco Armani, quienes ya resolvieron sus salidas del club y fueron presentados en Independiente, Atlanta United y Atlético Nacional de Medellín, respectivamente.

En cuanto al futuro de estos jugadores, se espera que en las próximas semanas se terminen de definir sus salidas. En algunos casos se rescindirán contratos, como los préstamos de Viña y Páez, mientras que otros serán transferencias al fútbol del exterior.

Por otro lado, en la página web de River ya aparecen los cinco refuerzos que llegaron en este mercado de pases, como lo son Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Mauro Arambarri y Rafael Santos Borré. Por el momento, ninguno tiene dorsal asignado para las competencias.

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Paulo Díaz se despidió de River

Luego de siete temporadas y media como jugador del Millonario, el defensor central chileno rescindió su contrato con el club para convertirse en nuevo refuerzo de Atlanta United de Estados Unidos. Es por eso que en sus redes sociales dejó un mensaje para despedirse del club.

“Hola mundo RIVER, solo quería agradecerles por estos 7 años en este hermoso y gran club. Por lo aprendido, no solo como jugador, sino también como persona. Por las personas que trabajan dentro del club, que hacen que todo sea más fácil. Utileros, cocineros, mantenimiento, seguridad etc. Por cada partido en donde el aliento desde la tribuna siempre estaba, sea donde sea. A cada cuerpo técnico y compañeros que compartí. Por hacer que mi hijo se haga hincha enfermo del club. Por la ovación en el gran MONUMENTAL, que llevaré en mi corazón por siempre. Por el cariño y respeto. SIMPLEMENTE GRACIAS RIVER PLATE. Ahora un hincha más del club. Atte: Paulo Díaz”, posteó.

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