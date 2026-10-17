Todas las novedades del Millonario de este sábado 17 de octubre, el día previo a visitar al Pirata en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este sábado 17 de octubre de 2026, a un día de enfrentar a Belgrano en Córdoba por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. La formación que tiene en mente Leonardo Ponzio, cuántos visitantes habrá en el Kempes, Enzo Fernández no se olvida del club que lo formó y la palabra de Ramón Ángel Díaz.

Ponzio define la formación de River para enfrentar a Belgrano

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, River saldría al Mario Alberto Kempes con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. Cabe destacar que si Marcos Acuña llega en condiciones será titular.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Visitantes en el Kempes

El Millonario visitará al Pirata en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo domingo a partir de las 20.15 horas y lo hará con público en la tribuna visitante. Se estima que unos 12 mil fanáticos del club de Núñez digan presente en el estadio para alentar al equipo de Leonardo Ponzio. En total habrá unos 1500 efectivos de seguridad.

Los hinchas de River en el Kempes. (Foto: Getty).

Enzo Fernández contó cómo vive los partidos de River

Si algo hizo siempre Enzo Fernández fue dejar en claro su amor por River. En esta oportunidad le contó a La Nación cómo vive los partidos del Millonario: “A River lo sigo siempre. A veces los horarios son complicados, pero cuando puedo miro los partidos y, si no, veo después todo lo que pasó. River es una parte muy importante de mi carrera y mi vida. Tengo un cariño enorme por el club. River es mi casa. Siempre quiero que le vaya bien”.

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Además, bancó a Leonardo Ponzio: “Leo siempre tuvo una personalidad muy fuerte y un conocimiento enorme de River. Cuando compartís vestuario con alguien así ya te das cuenta que entiende mucho el juego y también al club. Quizás en ese momento no pensaba concretamente que iba a ser técnico, pero por su forma de ser no me sorprende que haya tomado ese camino”.

Enzo Fernández en River. (Foto: Getty).

La palabra de Ramón Díaz

Ramón Díaz le puso paños fríos a su llegada a River Plate. El Pelado rechazó un ofrecimiento de Corinthians con vistas a tener un nuevo ciclo como entrenador del Millonario, pero este viernes reveló que todavía no se comunicaron con él.

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“Nadie habló ni nadie se comunicó con nosotros. Vos sabés como nos manejamos en lo futbolístico. Nosotros queremos que al club le vaya bien. Sabés que deseché una gran oportunidad de Corinthians, esperando una oportunidad en River, cuando se dé. Yo siempre quiero que a River le vaya bien”, aseguró Ramón en un audio que publicó el periodista Hernán Castillo.

🗣️RAMÓN DÍAZ s/los rumores que será el PRÓXIMO DT DE RIVER PLATE, en LOVE/ST:



"NADIE SE COMUNICÓ CON NOSOTROS, ni con EMILIANO, NADIE HABLÓ.



NOSOTROS QUEREMOS QUE A RIVER LE VAYA BIEN.



Desechamos una GRAN OPORTUNIDAD en CORINTHIANS, esperando UNA OPORTUNIDAD EN RIVER, cuando… — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) October 16, 2026

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio define la formación de River Plate para visitar a Belgrano en Córdoba.

define la formación de River Plate para visitar a Belgrano en Córdoba. Mario Alberto Kempes recibirá hinchas visitantes de River Plate para la fecha 13 del Clausura.

recibirá hinchas visitantes de River Plate para la fecha 13 del Clausura. Ramón Díaz y Enzo Fernández expresaron su apoyo público y afecto hacia el club River Plate.