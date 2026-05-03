Chacho Coudet reveló si Kevin Castaño volverá a ser convocado en River: “Acá no hay misterio”

En el Estadio Monumental, River Plate cosechó este domingo una derrota por 1-0 ante Atlético Tucumán en el cierre de la primera fase del Torneo Apertura 2026. A pesar de la clasificación a octavos de final, Eduardo Coudet mostró una fuerte autocrítica por el rendimiento de su equipo.

El DT del Millonario explicó qué es lo que espera de sus dirigidos y compartió que se siente en deuda con los hinchas del club de Núñez. En conferencia de prensa, Chacho también se refirió a la situación de Kevin Castaño, marginado en los últimos compromisos.

El mediocampista colombiano, la segunda compra más grande de la historia de la institución, no fue convocado para los duelos ante Boca, Aldosivi, Bragantino y Atlético Tucumán. Por eso, su futuro en el club es una gran incógnita a pesar del importante desembolso de dinero por su ficha.

Eduardo Coudet en la derrota ante Atlético Tucumán. (Foto: Getty)

A Coudet le consultaron si va a volver a jugar o si ya está borrado para el resto de su ciclo al frente del Millonario. La respuesta fue contundente, dejando la puerta abierta a un regreso, aunque explicó que se encuentra lejos en la consideración con respecto al nivel que demuestra frente al de sus compañeros.

“Están todos tenidos en cuenta. Después es una competencia deportiva. Indudablemente siento que hay otros con mejor nivel. Acá no hay misterio de nada, sino diría que este jugador no juega más conmigo. Siento que en la posición en la que lo podemos utilizar hoy hay gente que está mejor, pero no hay nada personal con nadie”, explicó Coudet.

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La incómoda situación de Castaño en River

A pesar de que el colombiano está más afuera que adentro del equipo, la importante inversión de 14 millones de dólares que significó hace que no sea fácil desprenderse de él. En el próximo mercado, el Millonario intentará venderlo, aunque sabe que es probable que no podrá recuperar todo el dinero. Otra opción sería enviarlo a préstamo para buscar revalorizarlo.

River conocerá a su rival este lunes

Hasta el momento, San Lorenzo sería el rival en el arranque de los Playoffs. Sin embargo, Defensa y Justicia mantiene una chance de enfrentar a los de Coudet, si es que derrota por dos goles o más a Gimnasia de Mendoza como visitante.

Datos clave

Eduardo Coudet calificó el rendimiento de River como una deuda con los hinchas en el Monumental.

calificó el rendimiento de River como una deuda con los hinchas en el Monumental. El entrenador negó conflictos personales con Kevin Castaño y alegó falta de nivel en competencia.

y alegó falta de nivel en competencia. Coudet afirmó que todos los futbolistas están considerados, priorizando únicamente el rendimiento deportivo actual.